Alarm aus den USA und Südkorea: Behörden warnen aktuell vor gefährlichen Schwachstellen in der weit verbreiteten Programmiersprache Java. Wer jetzt nicht reagiert, riskiert sogar die Übernahme seines Rechners.

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Die Warnungen vor kritischen Sicherheitslücken in zentralen Internet-Technologien reißen nicht ab.

Aktuell rufen Cybersicherheitsbehörden in den USA und Südkorea Nutzerinnen und Nutzer weltweit dazu auf, ihre Java-Versionen umgehend auf den neuesten Stand zu bringen.

Das Risiko ist hoch

Ohne das neueste Update können Angreifer die Schwachstellen ausnutzen, um fremde Computer aus der Ferne unter ihre Kontrolle zu bringen oder Systeme komplett zum Absturz zu bringen.

Wie ernst die Lage eingeschätzt wird, zeigt ein Blick nach Südkorea und in die USA. Laut einem Bericht von Reuterss berief das südkoreanische Präsidialamt sogar eine eigene Krisensitzung ein. In dem Land sind mehr als die Hälfte aller Programm auf Java, weltweit wird der Anteil auf bis zu 30 Prozent geschätzt.

Die von Oracle entwickelte Sprache läuft nicht nur auf Privatrechnern, sondern steuert auch empfindliche IT-Systeme von Unternehmen, staatlichen Behörden und dem Militär.

Erinnerungen an die PHP-Panne

Der aktuelle Vorfall zeigt Parallelen zu den Ereignisse von vor wenigen Wochen. Damals hatten Sicherheitslücken in der Webprogrammiersprache PHP weltweit für Aufsehen gesorgt.

Nachdem Cybersicherheitsfirmen eine enorme Flut an Angriffen registriert hatten, nahmen viele Unternehmen und Staaten ihre Internetauftritte zeitweise komplett vom Netz zu nehmen.