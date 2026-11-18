Die Gamingwelt blickt gespannt auf "GTA 6". Jetzt zeigen erste Tests den rekordverdächtigen Wertungsdurchschnitt des Open-World-Spiels.

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Das Embargo für ausgewählte Videospiel-Medien, die das Spiel bereits vorab testen durften, ist gefallen – und die Meinungen zu "GTA 6" sind einhellig: Mit einem Wertungsdurchschnitt von 99 Punkten auf "Metacritic" steht der Titel als bestbewertetes Spiel aller Zeiten da, rund 150 Bewertungen liegen vor. Kritiker preisen besonders die offene Welt und die Vielfalt als "bahnbrechend".

"Gaming-Monument"

Die "Gamestar" spricht von einem "Gaming-Monument", während IGN die Interaktivität der Spielwelt hervorhebt. Weiters wird die Detailverliebtheit des Spiels besonders betont. Wer mit einer Waffe in ein Einkaufszentrum läuft, wird von Sicherheitsleuten aus dem Gebäude gebeten. Wer am Strand Menschen in Badekleidung filme, wird als Perversling beschimpft.

Schwierigkeitsgrad ist ausgewogen

Das Spiel erfindet das Rad laut Kritik nicht neu, macht bestehende Elemente jedoch extrem stark. Das Spielgefühl erinnert an "Red Dead Redemption 2". Kämpfe laufen langsamer und realistischer ab. Die Story dauert rund 50 bis 60 Stunden, wer alle Winkel erkundet, kann über 100 Stunden verbringen. Der Schwierigkeitsgrad ist ausgewogen und lässt sich individuell konfigurieren.

Positive Techniktests

Auf PlayStation 5 und PlayStation Pro läuft das Spiel bemerkenswert gut. Auf der PS5 Pro läuft es größtenteils stabil auf 30 Bildern pro Sekunde, auf der Standard-PS5 gibt es hin und wieder Ruckler, berichten Tester. Die Optik ist auf der Pro-Version merklich besser. Kritikpunkte bleiben überschaubar und betreffen vereinzelte Bugs oder ein manchmal schwerfälliges Deckungssystem, was der Welle an Bestwertungen keinen Abbruch tut.

Hintergrund zu GTA

GTA von "Rockstar Games" erschien erstmals 1997. Der Vorgänger von 2013 verkaufte sich über 200 Millionen Mal. Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar gilt "GTA 6" als teuerstes Unterhaltungsprodukt der Geschichte.

Hochspannung: In Österreich kann GTA 6 ab heute Mitternacht (0 Uhr, 19. November) gespielt werden.