Durch ein Missgeschick der Betreiber eines Online-Fake-Shops gelangte das Verbraucherschützer-Portal "Watchlist Internet" an eine riesige Datensammlung betrügerischer Domains.

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Ein grober Schnitzer der Betrüger entpuppte sich als Glücksfall für Konsumenten: Bei der Analyse eines gemeldeten Fake-Shops stieß das Portal "Watchlist Internet" im Quelltext auf eine Liste mit mehr als 2.500 betrügerischen Domains.

Seriöse Vorbilder vermerkt

Neben den geplanten Web-Adressen, Mail-Kontakten und Telefonnummern der Fälschungen waren dort auch die seriösen Vorbilder vermerkt. Die Täter nehmen einfach den Namen eines echten Online-Stores, tauschen einzelne Buchstaben aus oder fügen welche hinzu – und schon steht die angelehnte Betrugsseite, auch wenn es sich um keine 1:1-Kopie handelt. Mittlerweile haben die Kriminellen ihren Fehler bemerkt und die Liste gelöscht.

Relevanz für den DACH-Raum

Noch sind nicht alle Seiten aktiv, einige sind bereits abrufbar, andere noch nicht oder nicht mehr. Nach genauer Prüfung blieben 1.814 Domains übrig, die für den DACH-Raum relevant sind – entweder eindeutig oder aufgrund der verwendeten Währung für Europa. Die echten Unternehmen haben damit nichts zu tun und sind ebenso Opfer wie getäuschte Käufer. Alle geprüften Daten wurden in die Datenbank der Watchlist Internet aufgenommen. Hier geht's zur Liste der Fake-Shops.

Vergleich des echten und des gefälschten Online-Shops des Getränkehändlers "Beerlovers" in zwei Bildschirmansichten. Links: Originale Landingpage; Rechts: Betrügerischer Nachbau © watchlist internet

Richtig handeln nach Betrug

Wer bereits auf einen solchen Fake-Shop hereingefallen ist, muss schnell reagieren. Eine Garantie auf eine Rückzahlung gibt es zwar nicht, rasche Gegenmaßnahmen erhöhen aber die Chancen. Je nach Zahlungsart sind unterschiedliche Schritte nötig:

Überweisung: Sofort die eigene Bank kontaktieren und den Vorfall schildern, wobei die Aussichten auf eine Rückholung hier minimal sind.

Sofort die eigene Bank kontaktieren und den Vorfall schildern, wobei die Aussichten auf eine Rückholung hier minimal sind. Kreditkarte: Umgehend den Kreditkartenanbieter informieren, um zu klären, ob eine Sperre der Karte erforderlich ist.

Umgehend den Kreditkartenanbieter informieren, um zu klären, ob eine Sperre der Karte erforderlich ist. Zahlungsdienstleister: Bei Zahlungen über PayPal, Klarna oder ähnliche Anbieter direkt den jeweiligen Kundendienst einschalten.

Zudem ist erhöhte Wachsamkeit geboten, da die Kriminellen nun über persönliche Daten sowie Informationen zu Zahlungsgewohnheiten verfügen und diese für weitere Betrugsmaschen nutzen könnten.