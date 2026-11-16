Achtung Betrug
SO nutzen Kriminelle echte Buchungsdaten von Booking.com
Nachdem bereits die Verbraucherzentrale vor gefälschten Zahlungsaufforderungen im Namen von Airbnb und Booking.com gewarnt hatte, schlagen nun auch die Faktenprüfer von Mimikama Alarm.
Perfide Täuschung mit gestohlenen Daten
Das Tückische an der aktuellen Angriffswelle: Die Täter verschicken keine plumpen Massen-Nachrichten, sondern kontaktieren ihre Opfer gezielt über WhatsApp. Dabei geben sie sich als Mitarbeitende von Booking.com oder der gebuchten Unterkunft aus. Um maximales Vertrauen zu erwecken, nutzen die Kriminellen echte, zuvor abgegriffene Buchungsdaten – darunter Namen, Reisedaten oder Buchungsnummern.
So schnappt die Zahlungsfalle zu
Mit diesen vertraulichen Informationen im Rücken bauen die Betrüger gezielt Zeitdruck auf: In den Nachrichten wird oft behauptet, es gebe ein Problem mit der hinterlegten Kreditkarte oder eine doppelte Abbuchung. Opfern wird oft erzählt, dass die Reservierung verfällt, wenn nicht sofort gehandelt wird. Über einen mitgeschickten Link landen Nutzer dann auf täuschend echt nachgebauten Zahlungsseiten, auf denen ihre Kreditkartendaten abgegriffen werden.
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Wie ihr euch schützen könnt
Verbraucherschützer raten dringend dazu, bei Zahlungsaufforderungen per WhatsApp oder SMS extrem misstrauisch zu sein. Klicke niemals auf externe Links in solchen Nachrichten. Prüfe den Status deiner Reservierung stattdessen immer direkt in der offiziellen App oder auf der Webseite der jeweiligen Buchungsplattform – und kontaktiere die Unterkunft im Zweifel über die dort hinterlegten offiziellen Kanäle.
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