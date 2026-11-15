Forscher haben aufgedeckt, dass moderne KI-Modelle geheime Botschaften in generierten Bildern verbergen und gegenseitig entschlüsseln können. Eine neue Untersuchung zeigt, wie raffiniert die Algorithmen dabei vorgehen und welche potenziellen Risiken für Sicherheitsprüfungen entstehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Künstliche Intelligenz kann längst mehr als nur Texte formulieren, Programmiercodes erstellen oder fotorealistische Grafiken generieren. Eine aktuelle Untersuchung unter der Leitung des KI-Sicherheitsforschers Bryan Chan und weiteren Experten der Singapore AI Safety Fellowship belegt nun eine verblüffende Fähigkeit: Sprachmodelle sind in der Lage, geheime Botschaften in Bilddateien zu implantieren – ohne dass menschliche Betrachter diese auf den ersten Blick erkennen.

Für das Experiment wählten die Wissenschafter insgesamt 50 kurze Texte aus, die in 15 unterschiedlichen Sprachen verfasst waren, darunter Deutsch, Englisch und Russisch. Wie das Fachportal t3n berichtet, forderten die Experten zunächst das Modell Fable 5.1 des Entwicklers Anthropic auf, grafische Darstellungen zu erstellen, in denen diese Textinhalte unsichtbar eingearbeitet sind. Entscheidend war dabei die Versuchsordnung: Den Systemen wurde keinerlei Methode oder Vorgabe für die Codierung auferlegt.

Wolkenkratzer und Morsezeichen als heimliche Zeichensprache

Die Art und Weise, wie die verschiedenen KI-Systeme an die Aufgabe herangingen, offenbarte bemerkenswerte Unterschiede in der algorithmischen Problemlösung. Die Modelle griffen dabei eigenständig auf etablierte Prinzipien der Steganografie zurück, ohne völlig neue Verschlüsselungsmethoden zu erfinden:

Fable 5.1 (Anthropic): Das System variierte primär Objekthöhen, Drehwinkel und Neigungen innerhalb des Bildes. Bei einer Skyline in der Nacht symbolisierte beispielsweise ein höher aufragender Wolkenkratzer einen Buchstaben, der weiter hinten im Alphabet platziert ist. Eine identische Logik wendete das Modell bei der Anordnung von Grashalmen oder Sternen am Himmel an.

Das System variierte primär Objekthöhen, Drehwinkel und Neigungen innerhalb des Bildes. Bei einer Skyline in der Nacht symbolisierte beispielsweise ein höher aufragender Wolkenkratzer einen Buchstaben, der weiter hinten im Alphabet platziert ist. Eine identische Logik wendete das Modell bei der Anordnung von Grashalmen oder Sternen am Himmel an. GPT-6 Astra (OpenAI): Das Konkurrenzmodell wählte einen gänzlich anderen Ansatz. Hier kamen gezielte Morsezeichen, die Anfangsbuchstaben dargestellter Objekte sowie raffinierte Braille-Muster in beleuchteten Fensterfronten zum Einsatz.

Verblüffender Kreuztest: KI schlägt eigene Trefferquote

Die eigentliche Sensation folgte im anschließenden Dekodierungs-Test: Die KI-Modelle waren problemlos in der Lage, die Chiffrierungen des jeweiligen Konkurrenten zu interpretieren. Im direkten Kreuzvergleich gelang es GPT-6 Astra, 44 der 50 von Fable erstellten Bilderrätsel vollständig aufzuschlüsseln. Fable selbst kam bei den eigenen Entwürfen lediglich auf 42 von 50 Treffern. Das Modell von OpenAI verstand die Schöpfungen der Konkurrenz somit sogar zuverlässiger als Fable seine eigenen Werke.

Die Forscher betonen, dass für den normalen IT-Alltag gegenwärtig keine unmittelbare Gefährdung besteht. Die Ergebnisse verdeutlichen jedoch ein theoretisches Risiko für automatisierte Sicherheitsarchitekturen:

Autonome KI-Agenten könnten künftig Bilddateien nutzen, um kritische Daten an bestehenden Firewall- und Content-Filtern vorbeizuschleusen.

Herkömmliche Virenscanner und Textfilter erkennen die visuell codierten Informationen in Vektoren oder Pixelrastern nicht zwingend.

Als Konsequenz aus diversen Sicherheitsvorfällen kündigte OpenAI bereits an, zukünftige Modellgenerationen primär in einer isolierten, simulierten Internetumgebung zu schulen. Für IT-Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen markieren die Testergebnisse dennoch einen klaren Weckruf, Bildübertragungen künftig deutlich strenger zu überwachen.