Achtung: Über 2.500 geplante Fake-Shops entdeckt

Ein schwerer Fehler von Online-Betrügern sorgt aktuell für Aufsehen: Experten der Plattform Watchlist Internet haben im öffentlichen Quellcode eines bereits enttarnten Fake-Shops eine riesige Datenbank mit über 2.500 betrügerischen Domains entdeckt.

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Wie Watchlist-Leiter Thorsten Behrens gegenüber "help.ORF.at" bestätigt, war weniger als ein Drittel dieser Seiten zum Zeitpunkt der Überprüfung überhaupt schon online.

Kriminelle hatten hier also bereits die Infrastruktur für eine massive Betrugswelle – gezielt für das lukrative Schnäppchen- und Weihnachtsgeschäft – vorbereitet.

Über 1.800 Shops in deutschsprachigem Raum

Besonders brisant für Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich, Deutschland und der Schweiz: 1.814 der gefundenen Internet-Adressen wurden als direkt relevant für den DACH-Raum eingestuft.

In der ungeschützten Liste fanden die Sicherheitsexperten nicht nur die neuen Fake-Domains, sondern auch gleich die Namen der echten, bekannten Händler, die kopiert werden sollten.

Ein Beispiel aus der Praxis zeigt die Masche: Statt des echten Wiener Bier-Shops "beerlovers.at" legten die Täter die täuschend echte Kopie "beerloverzo.shop" an.

Kriminelle reagieren mit Cyberangriffen Die Watchlist Internet hat sofort reagiert und alle entdeckten Adressen in ihre offizielle Liste betrügerischer Shops aufgenommen, um Käuferinnen und Käufer rechtzeitig zu warnen. Den Betrügern scheint diese Enthüllung empfindlich geschadet zu haben. Kurz nach der Veröffentlichung der Warnung wurde die Website der Watchlist Internet mehrfach zum Ziel massiver Überlastungsangriffe (DDoS-Attacken), die jedoch erfolgreich abgewehrt werden konnten.

So schützt du dich vor den kopierten Shops

Da ständig neue Adressen aus dem Netzwerk online gehen könnten, solltest du vor jedem Kauf bei einem unbekannten Anbieter kurz innehalten: