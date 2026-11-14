Nach Mega-Panne: Microsoft-Dienste funktionieren wieder

Microsoft hat die Störungen bei seinen Diensten wie Outlook und Teams für Verbraucher vollständig behoben.

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Die Dienste seien für Verbraucher am Freitag gegen 17.10 Uhr (MEZ) wieder voll einsatzfähig gewesen, teilte der US-Technologiekonzern mit. Bei den Microsoft-365-Diensten für Firmenkunden gebe es zudem eine anhaltende Erholung. Bevor das Problem als gelöst betrachtet werden könne, müsse jedoch zunächst der Rückstau an aufgelaufenen E-Mails abgearbeitet werden.

Wegen der Schwere des Vorfalls werde die Situation über einen längeren Zeitraum beobachtet, hieß es auf der Statusseite des Softwarekonzerns. Ein massiver weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten hat Unternehmen, Behörden und andere Nutzer rund um den Globus beeinträchtigt. Microsoft sprach erst am Freitagnachmittag von einer deutlichen Besserung der am Donnerstag erstmals aufgetretenen Serverprobleme. Dies gelte vor allem für Nordamerika und Europa.

Laut Microsoft steckten Hacker offenbar nicht hinter der Panne. Es ist der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr nach ähnlichen Problemen im Jänner. Erst im vergangenen Monat hatte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Störungen gesorgt.