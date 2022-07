Haus bei Explosion in Deutschland eingestürzt

Dabei seien drei Menschen schwer und mehrere leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend.

Arnsberg. Bei einer Explosion in Hemer in Nordrhein-Westfalen ist ein Mehrparteienhaus vollständig eingestürzt. Dabei seien drei Menschen schwer und mehrere leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. Die Ursache der Explosion sei noch unklar. Ob Menschen vermisst werden, sei ebenfalls noch unklar. Die umstehenden Häuser würden derzeit evakuiert. Die Feuerwehr im Rettungseinsatz. Hemer liegt bei Iserlohn im Märkischen Kreis.