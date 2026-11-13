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Dringendes Update

Samsung schlägt Alarm: 179 Sicherheitslücken in Galaxy-Handys

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Wer ein Samsung-Galaxy-Smartphone besitzt, sollte jetzt nach einem neuen Software-Update Ausschau halten. Der Hersteller verteilt eine wichtige Aktualisierung, die insgesamt 179 Sicherheitslücken schließt. Besonders brisant: 20 davon gelten als kritisch.
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Das Update betrifft mehrere aktuelle Topmodelle des Herstellers. Dazu zählen laut dem Bericht das Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra sowie die faltbaren Modelle Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 und Z Fold 8 Ultra.

Die Aktualisierung soll rund 600 Megabyte groß sein. Für den Download empfiehlt sich daher eine stabile WLAN-Verbindung. Auch für die Installation sollten Nutzer einige Minuten einplanen.

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Update wird schrittweise verteilt

Wie das Technikportal "SamMobile" berichtet, startete Samsung den Rollout zunächst am 9. und 10. November in Südkorea. Anschließend sollen weitere Märkte folgen, darunter die USA und Deutschland.

Wann die Aktualisierung in Österreich verfügbar ist, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor. Galaxy-Besitzer sollten deshalb regelmäßig prüfen, ob das Update bereits für ihr Gerät bereitsteht.

Dafür genügt ein Blick in die Einstellungen: Unter "Software-Update" lässt sich nach neuen Aktualisierungen suchen.

Warum werden so viele Sicherheitslücken geschlossen?

Die hohe Zahl bedeutet nicht automatisch, dass Samsung-Smartphones grundsätzlich unsicher sind. Ein Teil der Schwachstellen betrifft auch Android-Komponenten von Google, deren Sicherheitskorrekturen ebenso anderen Herstellern zugutekommen.

Zudem werden Sicherheitslücken durch immer bessere Analysewerkzeuge und den Einsatz von künstlicher Intelligenz schneller entdeckt. Da die Hersteller ihre Aktualisierungen in bestimmten Abständen bündeln, können sich zahlreiche Korrekturen in einem einzigen Update sammeln.

Für Nutzer gilt deshalb: Sicherheitsupdates möglichst zeitnah installieren, um das Smartphone auf dem aktuellen Stand zu halten.

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