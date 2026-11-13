Ab 2027
Neue Finanzamtregeln: Das ändert sich für alle
Mit 1. Jänner 2027 ändert sich für alle in Österreich: Das klassische Passwort hat dann ausgedient, ohne ID Austria gibt es keinen Zugang mehr, mit wenigen Ausnahmen.
Ab Oktober 2029 läuft alte Regelung aus
Bestehende Logins (Teilnehmer-ID, Benutzer-ID, Passwort) funktionieren nur noch in Kombination mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Sie werden für Privatpersonen ab 1. Oktober 2029 endgültig deaktiviert, wie die Experten von "finanz.at" berichten.
Neue klassische Zugangsdaten werden ab 2027 nur noch ausgegeben, wenn die Registrierung oder Nutzung einer ID Austria nicht möglich oder unzumutbar ist. Berufsmäßige Parteienvertreter wie Steuerberater sind davon ebenfalls ausgenommen.
Strengere Regeln und Strafen bei Eingaben
Die Verordnung regelt genau, über welche Funktion Dokumente und Anträge übermittelt werden müssen. Für rund 130 Arten von Eingaben (etwa Steuererklärungen oder Kommunalsteuer) ist künftig die jeweils vorgesehene Funktion im Portal zwingend zu verwenden.
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Die Funktion "Sonstige Anbringen und Anfragen" darf nur noch genutzt werden, wenn kein eigenes Formular existiert oder Beilagen nachgereicht werden. Wer trotz schriftlicher Aufforderung wiederholt einen falschen Übermittlungsweg wählt, riskiert eine Strafe von bis zu 700 Euro. Die Arbeitnehmerveranlagung (Steuerausgleich) darf weiterhin auch in Papierform mit dem Formular L 1 eingereicht werden.
Was Ihr jetzt tun könnt
Wer es noch nicht hat, ID Austria beantragen oder verlängern. Für die Nutzung ohne Smartphone kann alternativ ein FIDO-Sicherheitsschlüssel (ca. 30 bis 70 Euro) verwendet werden. Wichtig: Die Weitergabe eigener Zugangsdaten an Angehörige ist verboten. Arbeitnehmer und Pensionisten können jedoch direkt im Portal eine Vertrauensperson für die unentgeltliche Vertretung hinterlegen.
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