Jetzt bis zu 75 cm Schneedecke auf den Bergen

Heute Nachmittag ziehen die letzten Schneeschauer in den Nordalpen (ab rund 700 Metern) sowie in Kärnten (ab etwa 1.200 Metern) rasch ab. Der Schwerpunkt des bisherigen Schneefalls lag im Dreiländereck Salzburg, Kärnten und Osttirol. Ab Montag kommt wieder Neuschnee dazu.

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In den nächsten Tagen fällt in Österreich nur wenig Neuschnee, der sich auf das Hochgebirge beschränkt. Nach einer trockenen Pause am Wochenende bringen neue Fronten ab Montag vor allem Regen, da die Schneefallgrenze deutlich ansteigt.

Auf den höchsten Gipfeln liegt bereits eine geschlossene Schneedecke von bis zu 75 Zentimetern am Kitzsteinhorn und rund 55 Zentimetern am Hintertuxer Gletscher sowie in Sölden.

In den Kitzbüheler Alpen wurden zuletzt bis zu 40 Zentimeter gemessen, während viele andere Skigebiete wie Obertauern oder Ischgl erst rund 5 Zentimeter aufweisen. Trotz kurzzeitigem Schneefall bis auf 600 Meter Seehöhe ist in den Tälern und im Flachland so gut wie kein Schnee liegen geblieben.

Ausblick für die kommenden Tage

Letzte Schneeschauer oberhalb von 600 bis 900 Metern klingen in den Nordalpen sowie im Süden und Südosten im Tagesverlauf ab. Danach setzt sich trockenes Wetter durch.

Am kommenden Samstag und Sonntag fällt kein Neuschnee. Auf den Bergen sorgt Sonnenschein bei steigenden Temperaturen für eine leichte Setzung der bestehenden Schneedecke.

Die Wende kommt ab Montag, 16. November: Von Westen und Südwesten ziehen neue Niederschläge auf. Durch mildere Luftmassen liegt die Schneefallgrenze bei 1.300 bis 2.200 Metern, sodass im Hochgebirge ein paar Zentimeter Neuschnee hinzukommen.

Am Dienstag bleibt die Schneefallgrenze zunächst oberhalb von 2.000 Metern. Erst im Laufe des Tages oder in der Nacht auf Mittwoch sinkt sie mit kühlerer Luft wieder unter 1.000 Meter, wobei die Niederschläge dann rasch nachlassen.