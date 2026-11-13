Aus Sonnenlicht wird Behörden-Strom: Horn sattelt um

Die Sonne arbeitet jetzt für die Bezirkshauptmannschaft Horn. Das Projekt bringt saubere Energie und spart obendrein auch noch mächtig CO2 ein.

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Die Energiewende hat jetzt auch die Bezirkshauptmannschaft Horn erreicht. Auf dem Amtsgebäude wurde eine neue Photovoltaikanlage installiert, die künftig Sonnenstrom für den laufenden Betrieb liefert. Damit wird ein Teil des täglichen Energiebedarfs direkt vor Ort gedeckt und die Abhängigkeit von externen Stromquellen reduziert.

Insgesamt wurden 46 Solarmodule auf dem Dach montiert. Die Anlage erzeugt jährlich rund 20.000 Kilowattstunden Strom. Das entspricht in etwa dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von zehn Einfamilienhäusern. Der produzierte Strom wird vor allem für den Eigenbedarf des Verwaltungsgebäudes genutzt und sorgt so für eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung.

Tonnenweise CO2 vermieden

Neben den Einsparungen bei den Energiekosten bringt die Anlage auch einen Vorteil für das Klima. Pro Jahr werden rund 3,7 Tonnen CO2 vermieden. Verantwortlich für Planung und Umsetzung war die Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landes Niederösterreich, die dabei nach Möglichkeit auf regionale Unternehmen setzte.

Finanz- und Gesundheits-Landesrat Anton Kasser (ÖVP). © Büro Landesrat Kasser

"Eine zukunftsfähige und nachhaltige Energieversorgung beginnt bei unseren eigenen Gebäuden. Mit dem Projekt Sonnenkraftwerk Niederösterreich haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, geeignete Dachflächen zu nutzen, um nachhaltigen Strom direkt vor Ort zu erzeugen. Jedes abgeschlossene Projekt ist ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit", betont Gesundheits-Landesrat Anton Kasser (ÖVP).