Nachhaltige Zukunft
Aus Sonnenlicht wird Behörden-Strom: Horn sattelt um
Die Energiewende hat jetzt auch die Bezirkshauptmannschaft Horn erreicht. Auf dem Amtsgebäude wurde eine neue Photovoltaikanlage installiert, die künftig Sonnenstrom für den laufenden Betrieb liefert. Damit wird ein Teil des täglichen Energiebedarfs direkt vor Ort gedeckt und die Abhängigkeit von externen Stromquellen reduziert.
Auch interessant
Insgesamt wurden 46 Solarmodule auf dem Dach montiert. Die Anlage erzeugt jährlich rund 20.000 Kilowattstunden Strom. Das entspricht in etwa dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von zehn Einfamilienhäusern. Der produzierte Strom wird vor allem für den Eigenbedarf des Verwaltungsgebäudes genutzt und sorgt so für eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung.
Tonnenweise CO2 vermieden
Neben den Einsparungen bei den Energiekosten bringt die Anlage auch einen Vorteil für das Klima. Pro Jahr werden rund 3,7 Tonnen CO2 vermieden. Verantwortlich für Planung und Umsetzung war die Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landes Niederösterreich, die dabei nach Möglichkeit auf regionale Unternehmen setzte.
"Eine zukunftsfähige und nachhaltige Energieversorgung beginnt bei unseren eigenen Gebäuden. Mit dem Projekt Sonnenkraftwerk Niederösterreich haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, geeignete Dachflächen zu nutzen, um nachhaltigen Strom direkt vor Ort zu erzeugen. Jedes abgeschlossene Projekt ist ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit", betont Gesundheits-Landesrat Anton Kasser (ÖVP).
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden