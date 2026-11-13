Unfall-Rekord auf Niederösterreichs Straßen

Traurige Rekordbilanz auf Niederösterreichs Straßen: So viele Unfälle mit Verletzten gab es seit 2022 nicht mehr.

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Die Zahl der Unfälle auf Niederösterreichs Straßen ist seit 2022 stetig gestiegen. Damals wurden in den ersten sechs Monaten noch 2.885 Unfälle verzeichnet, heuer waren es 3.457. Auch die Zahl der Verletzten erhöhte sich von 3.610 auf 4.267 Personen. Und mit in Summe 58 Toten wurde der Höchststand aus dem Vorjahr erneut erreicht.

Zudem nahm die Zahl der Unfälle und Verletzten von Monat zu Monat zu. Die meisten Unfälle und Verletzten gab es im Juni. Auch die Zahl an Unfällen, an denen Kinder beteiligt waren, stieg seit 2022 an. 2022 gab es in Niederösterreich noch 201 Unfälle mit Kindern, heuer waren es 341. Das gleiche Bild zeigt sich bei den Verletzten, wo es einen Anstieg von 216 auf 382 gab. Jeweils ein Kind kam dabei ums Leben.

Scooter-Alarm

Österreichweit starben 165 Menschen, noch nie verunglückten im ersten Halbjahr mehr. Mehr als 5.000 Radfahrende und über 2.100 Motorradlenkende wurden verletzt oder getötet. 1.264 Personen auf E-Scootern verunglückten, 435 davon waren zehn bis 15 Jahre alt, 84 Prozent davon Burschen.

Seit der Helmpflicht am 1. Mai tragen 47 Prozent der verunglückten Unter-16-Jährigen einen Helm, im Vorjahr waren es elf Prozent. Das Mitfahren ist seither verboten, dennoch waren sechs Prozent Mitfahrende.