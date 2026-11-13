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Fast blind

Vom Angst-Bären zum großen Entdecker im Bärenwald

Online Redaktion
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Ein brauner Bär liegt auf Stroh im Bärenwald Arbesbach und blickt nach vorne.
© Vier Pfoten
Lange Zeit war die Innenbox der einzige sichere Rückzugsort für Dunbar aus Aserbaidschan - jetzt traut er sich endlich hinaus, frisst Gras und erkundet sein Vorgehege.
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Am 18. Juli 2025 kam Dunbar in sein neues Zuhause im Arbesbacher Bärenwald. Was der Bär zuvor erleben musste, ist weitgehend unbekannt. Wegen einer schweren Entzündung hat er bereits ein Auge verloren, auch auf dem zweiten sieht er nur eingeschränkt. Anfangs war sein Rückzugsort die sichere Innenbox, wo er mit Bambus und Holzstücken kuschelte, im Stroh wühlte und langsam Ruhe fand.

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Mit viel Geduld bauten die Tierpfleger gegenseitiges Vertrauen auf - heute wartet Dunbar bereits neugierig auf die täglichen Fütterungen. Seine große Leidenschaft sind Walnüsse, die er geschickt aus Beschäftigungsspielzeugen angelt. Auch gesundheitlich geht es voran: Erst im vergangenen August wurden ihm weitere Zahnfragmente entfernt. Angepasste Medikamente und Spezialfutter halfen, seine Schmerzen in den Griff zu bekommen. Im Herbst wagte Dunbar nun die ersten Schritte hinaus ins Vorgehege. Dort frisst er inzwischen Gras und hat eine Höhle als neuen Lieblingsplatz entdeckt. Vielleicht verbringt er dort bald sogar seine Winterruhe – möglicherweise die erste seines Lebens.

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