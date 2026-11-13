Fast blind
Vom Angst-Bären zum großen Entdecker im Bärenwald
Am 18. Juli 2025 kam Dunbar in sein neues Zuhause im Arbesbacher Bärenwald. Was der Bär zuvor erleben musste, ist weitgehend unbekannt. Wegen einer schweren Entzündung hat er bereits ein Auge verloren, auch auf dem zweiten sieht er nur eingeschränkt. Anfangs war sein Rückzugsort die sichere Innenbox, wo er mit Bambus und Holzstücken kuschelte, im Stroh wühlte und langsam Ruhe fand.
Auch interessant
Mit viel Geduld bauten die Tierpfleger gegenseitiges Vertrauen auf - heute wartet Dunbar bereits neugierig auf die täglichen Fütterungen. Seine große Leidenschaft sind Walnüsse, die er geschickt aus Beschäftigungsspielzeugen angelt. Auch gesundheitlich geht es voran: Erst im vergangenen August wurden ihm weitere Zahnfragmente entfernt. Angepasste Medikamente und Spezialfutter halfen, seine Schmerzen in den Griff zu bekommen. Im Herbst wagte Dunbar nun die ersten Schritte hinaus ins Vorgehege. Dort frisst er inzwischen Gras und hat eine Höhle als neuen Lieblingsplatz entdeckt. Vielleicht verbringt er dort bald sogar seine Winterruhe – möglicherweise die erste seines Lebens.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden