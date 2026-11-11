Kuriose Rettung: Greifvogel aus SUV-Motor geholt

Tierischer Einsatz in Groß-Enzersdorf: Statt eines technischen Gebrechens fand die Feuerwehr einen Mäusebussard im Kühlerraum eines Autos vor.

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Tierrettungen aus Autos kommen immer wieder vor, doch dieser Einsatz hatte selbst für die erfahrenen Feuerwehrleute von Groß-Enzersdorf Seltenheitswert. Als die Helfer am Nachmittag des 10. November am Einsatzort eintrafen, fanden sie einen Mäusebussard im Bereich des Kühlers in einem SUV eingeklemmt vor. Offenbar war das Tier während der Fahrt mit dem Fahrzeug zusammengestoßen und durch den Kühlergrill in den Motorraum geraten.

Bei der ungewöhnlichen Rettungsaktion war höchste Vorsicht geboten. © Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf

Der geschockte Greifvogel war glücklicherweise wohlauf. © Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf

Um den Falken zu retten, demontierten die Helfer Teile des Kühlergrills. Dabei war höchstes Fingerspitzengefühl gefragt, um sowohl das Tier als auch das Fahrzeug möglichst unbeschadet zu lassen. Der Vogel wurde daraufhin von einer bereits anwesenden Expertin der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee übernommen und zur weiteren Behandlung und Beobachtung eben dorthin gebracht.