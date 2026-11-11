oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Feuerwehr rückte aus

Kuriose Rettung: Greifvogel aus SUV-Motor geholt

Niki Uzelac
von
Ein Greifvogel sitzt im Kühlergrill eines SUV fest.
© Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf
Tierischer Einsatz in Groß-Enzersdorf: Statt eines technischen Gebrechens fand die Feuerwehr einen Mäusebussard im Kühlerraum eines Autos vor.
OE24 auf Google bevorzugen

Tierrettungen aus Autos kommen immer wieder vor, doch dieser Einsatz hatte selbst für die erfahrenen Feuerwehrleute von Groß-Enzersdorf Seltenheitswert. Als die Helfer am Nachmittag des 10. November am Einsatzort eintrafen, fanden sie einen Mäusebussard im Bereich des Kühlers in einem SUV eingeklemmt vor. Offenbar war das Tier während der Fahrt mit dem Fahrzeug zusammengestoßen und durch den Kühlergrill in den Motorraum geraten.

Drei Feuerwehrleute befreien einen Greifvogel aus dem Kühlergrill eines silbernen SUV.
Bei der ungewöhnlichen Rettungsaktion war höchste Vorsicht geboten. © Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf

Auch interessant

Polit-Beben in Vösendorf: Koalition platzt überraschend

Im Schlaf von Wien nach Rom: So bequem fährt sich's in den Süden

Start für Leopoldifest mit über 100 Ständen und Attraktionen

Ein Greifvogel wird aus dem Kühlergrill eines silbernen SUV befreit.
Der geschockte Greifvogel war glücklicherweise wohlauf. © Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf

Um den Falken zu retten, demontierten die Helfer Teile des Kühlergrills. Dabei war höchstes Fingerspitzengefühl gefragt, um sowohl das Tier als auch das Fahrzeug möglichst unbeschadet zu lassen. Der Vogel wurde daraufhin von einer bereits anwesenden Expertin der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee übernommen und zur weiteren Behandlung und Beobachtung eben dorthin gebracht.

Zwei Personen befreien einen Greifvogel aus dem Kühlergrill eines silbernen SUV.
Im Zuge des Einsatzes musste der Kühlergrill des SUVs demontiert werden. © Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Diese Frau hat siebenmal am Tag Sex

Japans Premier macht Druck auf Toyota

Kuriose Rettung: Greifvogel aus SUV-Motor geholt

"NÖ zuerst": 53 Asylheime werden zugesperrt

Polit-Beben in Vösendorf: Koalition platzt überraschend

Kritzendorfer Schul-Aus: Kinder raus, Millionen rein?

Heiliger Martin wird in NÖ noch hochgehalten

Liberale und Rechte triumphieren

Europa League: Salzburg siegt im Dosen-Duell

Matthias Winkler zu Wiedereröffnung von Gastro und Hotellerie