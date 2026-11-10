Heiliger Martin wird in NÖ noch hochgehalten

Rund um den 11. November wird in Niederösterreichs Kindergärten der Heilige Martin gefeiert. Mit Laternen, Liedern und Geschichten erinnern die Kinder an den Heiligen Martin und seine Mantelteilung.

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Das Martinsfest ist dabei weit mehr als ein stimmungsvoller Brauch: Es vermittelt wichtige Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl und macht Gemeinschaft unmittelbar erlebbar.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: "Das christliche Wertefundament hat Niederösterreich über Generationen geprägt. Werte wie Nächstenliebe, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Verantwortung füreinander sind ein wichtiger Teil unserer Identität und bilden eine wesentliche Grundlage für unser Zusammenleben. Es ist mir daher ein großes Anliegen, dass in unseren Kindergärten diese Werte auch an die nächste Generation weitergegeben werden. Das Martinsfest bietet dafür eine wunderbare Gelegenheit: Die Geschichte des Heiligen Martin zeigt uns, dass es oft schon kleine Gesten sind, mit denen wir anderen helfen und Freude schenken können. Diese christliche Botschaft ist zeitlos und für unser Niederösterreich von großer Bedeutung."

Eine schöne Tradition

Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstreicht die pädagogische Bedeutung: "Feste und gemeinsame Rituale geben Kindern Halt und Sicherheit und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Besonders schön ist, dass Kinder die Botschaft des Heiligen Martin nicht nur hören, sondern selbst erleben können: etwa wenn sie in Rollenspielen in die Rolle des Heiligen Martin schlüpfen oder beim Teilen des Martinskipferls erfahren, was es bedeutet, etwas mit anderen zu teilen. So werden Werte wie Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme ganz selbstverständlich Teil des Kindergartenalltags."

Die Martinsfeiern gehören zu den traditionellen Festen im Jahreskreis der niederösterreichischen Landeskindergärten. Sie bieten Kindern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Familien Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und Bräuche weiterzugeben. So bleibt die Botschaft des Heiligen Martin lebendig.