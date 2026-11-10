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Lichtmagie

Magischer Rundweg im Schlosspark Laxenburg

Irene Stelzmüller
von
© Illumina
Laser über dem Wasser, leuchtende Kunst und eine Burg als Projektionsfläche: Am 13. November startet ILLUMINA im Schlosspark Laxenburg'. oe24 verlost für die Eröffnung 40 Tickets unter www.oe24.at/gewinnspiele
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Wenn der Schlosspark Laxenburg zum Wintermärchen wird, darf wieder gestaunt werden: Am 13. November 2026 kehrt zum sechsten Mal ILLUMINA zurück. Österreichs größter Lichtergarten präsentiert einen neu gestalteten Rundweg.

Drei Kilometer voller Lichtmagie

Auf rund drei Kilometern führt der Weg durch eine Welt aus Licht, Klang und Fantasie. Internationale Lichtkünstler präsentieren ihre Werke, viele davon sind erstmals in Österreich zu sehen. Dabei heißt es heuer noch öfter: selbst Teil des Spektakels werden! Zahlreiche neue Installationen laden zum Interagieren ein oder lassen die Gäste mitten ins leuchtende Geschehen eintauchen.

Spektakuläre Laser- und Wassershow am Burgteich. © Christian Mikes

Große Show auf dem Burgteich

während farbenprächtige Projektionen die historische Franzensburg verwandeln. Für die kleinen Gäste hat der Sprechende Baum eine neue Geschichte parat. Seit der Premiere 2021 hat sich ILLUMINA zu einem Fixpunkt der Winterzeit entwickelt und lockt jährlich weit über 100.000 Gäste an.

Nun wartet die nächste Runde Lichtzauber: Für den Eröffnungstag am 13. November verlost oe24 40 Tickets. Mitspielen auf  www.oe24.at/gewinnspiele/

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