Lichtmagie
Magischer Rundweg im Schlosspark Laxenburg
Wenn der Schlosspark Laxenburg zum Wintermärchen wird, darf wieder gestaunt werden: Am 13. November 2026 kehrt zum sechsten Mal ILLUMINA zurück. Österreichs größter Lichtergarten präsentiert einen neu gestalteten Rundweg.
Drei Kilometer voller Lichtmagie
Auf rund drei Kilometern führt der Weg durch eine Welt aus Licht, Klang und Fantasie. Internationale Lichtkünstler präsentieren ihre Werke, viele davon sind erstmals in Österreich zu sehen. Dabei heißt es heuer noch öfter: selbst Teil des Spektakels werden! Zahlreiche neue Installationen laden zum Interagieren ein oder lassen die Gäste mitten ins leuchtende Geschehen eintauchen.
Große Show auf dem Burgteich
während farbenprächtige Projektionen die historische Franzensburg verwandeln. Für die kleinen Gäste hat der Sprechende Baum eine neue Geschichte parat. Seit der Premiere 2021 hat sich ILLUMINA zu einem Fixpunkt der Winterzeit entwickelt und lockt jährlich weit über 100.000 Gäste an.
Nun wartet die nächste Runde Lichtzauber: Für den Eröffnungstag am 13. November verlost oe24 40 Tickets. Mitspielen auf www.oe24.at/gewinnspiele/
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