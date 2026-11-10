Die Regeln der Wiener Linien: Das ist in den Öffis verboten

Strengere Regeln und jetzt ist es mit der Schonzeit vorbei: Die Wiener Linien wollen bei Verstößen ab sofort vermehrt strafen. Aber was darf man eigentlich nicht machen?

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"Host no immer kan Genierer?!" fragen die Wiener Linien und wollen damit aufmerksam machen, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln rücksichtsvolles Verhalten gefragt ist. Nachdem bis jetzt Kulanz vor Recht erging, werden Öffi-Störenfriede ab sofort zur Kasse gebeten. Denn viele Unarten, die so mancher Fahrgast höchstens als Kavaliersdelikt betrachtet, sind nicht nur lästig, sondern in den Fahrzeugen der Wiener Linien verboten. Es droht ein Bußgeld von 50 Euro.

Neue Regeln seit September

Vieles sollte den Wiener Öffi-Nutzern eigentlich längst bekannt sein. Es gibt aber ein paar Änderungen, die mit 1. September 2026 in Kraft getreten sind: So wurde die Mitnahme von E-Bikes und E-Scootern stark eingeschränkt. Sie dürfen nur noch in der U-Bahn mitgeführt werden und das - genau wie vorher schon Fahrräder - nur außerhalb der Stoßzeiten. Das bedeutet: Unter der Woche dürfen sie von 9 bis 15 Uhr und von 18.30 Uhr bis Betriebsschluss mitfahren. In Bussen und Straßenbahnen haben sie nichts verloren.

Das ist in den Öffis verboten

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Wer sich nicht ganz sicher ist, was in den Öffis gerade noch okay oder schon verboten ist, findet in der Hausordnung und den Beförderungsbedingungen der Wiener Linien Antworten. Wir haben die wichtigsten Regeln im Überblick:

Es ist verboten...

... andere Menschen durch lautes Telefonieren oder Musik hören zu stören.

... andere Menschen durch schimpfen oder fluchen zu belästigen.

... sich unnötig breit zu machen (Stichwort: Manspreading)

... in der U-Bahn zu essen.

... andere Personen ohne ihre Erlaubnis zu fotografieren.

... die Gespräche anderer Personen ohne Erlaubnis aufzunehmen.

... sich fast ganz auszuziehen.

... die Anlagen oder Fahrzeuge als Toilette zu benutzen.

... alkoholische Getränke zu konsumieren.

... zu betteln.

... Waren anzubieten oder zu verkaufen.

... Waffen jeglicher Art mitzunehmen.

... Hunde ohne Maulkorb und Leine mitzunehmen.

Achtung: Das ist nur ein Auszug aus dem Regelwerk. Wenn du unsicher bist, was erlaubt ist oder nicht, informierst du dich am besten im Detail bei den Wiener Linien. Das Fahren ohne gültiges Ticket ist übrigens immer strafbar und kann teuer werden.