Salztorbrücke: ÖAMTC übt scharfe Kritik an Sperre

Die bevorstehende Sperre der Salztorbrücke sorgt für heftige Kritik. Der ÖAMTC stellt das Vorgehen der Stadt Wien infrage und fordert ein besseres Verkehrskonzept. Besonders die Ausnahme für den Citybus 2A sorgt beim Mobilitätsclub für Verwunderung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ab Dienstag ist die Salztorbrücke zwischen dem 1. und 2. Bezirk für Pkw, Lkw und Motorräder gesperrt. Fußgänger, Radfahrer und der Citybus 2A dürfen die Verbindung über den Donaukanal hingegen weiterhin nutzen. Laut ÖAMTC ist nicht nachvollziehbar, warum die Stadt Wien eine derart weitreichende Maßnahme so kurzfristig umsetzt, obwohl das Alter und der Zustand der Brücke seit Jahren bekannt sind.

ÖAMTC stellt Ausnahme für Citybus infrage

"Wenn eine Brücke nicht mehr sicher genutzt werden kann, muss gehandelt werden", betont ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. Warum nach jahrelangen Kontrollen nun plötzlich eine vollständige Sperre für den übrigen Kfz-Verkehr notwendig ist, erschließt sich dem Mobilitätsclub allerdings nicht.

Besonders die unterschiedlichen Regelungen sorgen für Kritik. Während selbst leichte Motorräder nicht mehr über die Brücke fahren dürfen, bleibt die Nutzung durch den deutlich schwereren Citybus erlaubt. Der ÖAMTC fordert deshalb die Offenlegung jener Messdaten und Berechnungen, auf deren Grundlage die Stadt das Fahrverbot beschlossen hat.

Täglich rund 12.000 Fahrzeuge betroffen

Die Salztorbrücke wird täglich von rund 12.000 Kraftfahrzeugen genutzt. Während der Sperre wird der Verkehr in Richtung 1. Bezirk über die Roßauer Brücke umgeleitet. In Richtung 2. Bezirk müssen Autofahrer auf die Augartenbrücke oder die Marienbrücke ausweichen. Der ÖAMTC rechnet deshalb mit zusätzlichen Staus und Verzögerungen.

Für die auf rund 14 Monate angesetzte Sperre fordert der Mobilitätsclub weniger einschneidende Lösungen. "Zu prüfen wäre etwa, ob unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen zumindest ein Fahrstreifen Richtung 1. Bezirk für leichte Kraftfahrzeuge unter 3,5 Tonnen offenbleiben könnte", erklärt Nagler.

Stadt verweist auf Sicherheitsrisiken

Der ÖAMTC fordert die Stadt Wien auf, die Datengrundlage für Kfz-Verbot offenzulegen. © APA/HARALD SCHNEIDER

Die Stadt Wien begründet die Sperre mit dem fortgeschrittenen Alter der 1961 eröffneten Brücke. Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden im Jahr 2024, die eine ähnliche Spannstahlkonstruktion hatte, wurden die Untersuchungen intensiviert. Seither wird der Zustand der Salztorbrücke auch mithilfe eingebauter Sensoren laufend überwacht. Anfang 2026 wurde zudem eine Expertenkommission eingerichtet.

"Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hat für uns oberste Priorität", betont Wolfgang Strenn, Leiter der MA 29. Durch die vorsorgliche Sperre soll die Belastung des Bauwerks reduziert werden, damit die verbleibende Nutzung bis zum Abbruch sicher möglich bleibt.

Weniger Fahrspuren auf neuer Brücke befürchtet

Mit der Sperre ist die Diskussion für den ÖAMTC allerdings nicht beendet. Der Mobilitätsclub sieht auch bei den Plänen für den Neubau Verbesserungsbedarf. Nach bisherigen Informationen soll die neue Brücke dieselben Abmessungen wie das bestehende Bauwerk erhalten. Breitere Radwege könnten demnach auf Kosten eines Fahrstreifens entstehen. Nagler fordert stattdessen eine umfassendere Neuorganisation des Verkehrs. Der ÖAMTC schlägt vor, die neue Salztorbrücke als Einbahn in Richtung 1. Bezirk zu führen und den Verkehr in die Gegenrichtung über die Marienbrücke zu leiten. Zusätzlich regt der Mobilitätsclub eine Busspur mit Freigabe für Radfahrer in Richtung 1. Bezirk sowie einen eigenen Einrichtungsradweg in Richtung 2. Bezirk an.

"Eine leistungsfähige Verbindung für den Kfz-Verkehr darf dabei nicht von vornherein aufgegeben werden", hält Nagler fest. Der ÖAMTC fordert die Stadt auf, unterschiedliche Planungsvarianten frühzeitig öffentlich zu diskutieren. Der Abbruch der bestehenden Salztorbrücke ist ab Anfang 2028 vorgesehen, der Neubau soll Anfang 2029 beginnen. Bis dahin überwacht die MA 29 den Zustand des Bauwerks weiterhin. Die neue Brücke soll künftig wieder allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer bieten.