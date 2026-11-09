Ski-Star rechnet ab: Kitzbühel brachte 2.800 Euro – alles weg

Platz 19 auf der Streif, doch das Preisgeld reichte gerade für die Flugtickets. Jetzt rechnet US-Abfahrer Wiley Maple mit dem Ski-Geschäft ab.

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Die Streif bezwungen, im Weltcup gepunktet – und trotzdem blieb am Ende kaum Geld übrig. US-Abfahrer Wiley Maple (36) zieht jetzt zum zweiten Mal einen Schlussstrich unter seine Karriere. Am 4. Dezember bestreitet er in Beaver Creek sein letztes Weltcuprennen. Der Amerikaner, der seine Starts jahrelang mit Nebenjobs und Spenden finanzieren musste, rechnet vor, wie wenig selbst ein Kitzbühel-Ergebnis einbringen kann.

2.800 Euro – und alles ging für die Flüge drauf

Am 24. Jänner raste Maple bei der Hahnenkamm-Abfahrt auf den geteilten 19. Platz. Als bester Amerikaner sammelte er auf einer der anspruchsvollsten Strecken der Welt wertvolle Weltcuppunkte. Finanziell war der Erfolg allerdings kaum etwas wert.

Auf Instagram rechnete Maple vor, was ihm der Auftritt auf der Streif tatsächlich einbrachte: 3.280,88 US-Dollar Preisgeld, umgerechnet rund 2.800 Euro. Nach eigenen Angaben reichte die Summe gerade einmal aus, um seine Flugtickets nach Kitzbühel zu bezahlen.

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Dabei hatte Maple gehofft, sich mit seiner zweiten Karriere auch finanziell eine Zukunft aufbauen zu können. Stattdessen verschlangen Reisen, Training und Betreuung einen Großteil seiner Einnahmen.

Nebenjobs für den großen Ski-Traum

Für Maple war der Kampf ums Geld über Jahre Teil des Rennfahreralltags. Der Speed-Spezialist gehörte nicht dauerhaft zum US-Nationalteam und musste seine Weltcupeinsätze deshalb weitgehend selbst finanzieren. Er nahm Nebenjobs an, sammelte Spenden und organisierte seine Reisen auf eigene Rechnung.

Dabei hatte der Amerikaner seine Karriere schon einmal beendet. Nach schweren Rückenproblemen zog er sich 2020 aus dem Weltcup zurück, begann ein Studium und ließ sich operieren.

Doch der Abschied hielt nicht lange. Maple kämpfte sich zurück und erreichte im Dezember 2023 bei der Abfahrt in Bormio mit Rang zwölf das beste Weltcupergebnis seiner Karriere.

Wiley Maple auf der Streif in Kitzbühel: Platz 19 brachte ihm rund 2.800 Euro Preisgeld – laut eigenen Angaben gerade genug für seine Flugtickets. © Getty Images

Letzter Auftritt vor heimischem Publikum

Nun soll endgültig Schluss sein. Sein letztes Rennen will Maple am 4. Dezember bei der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek bestreiten. Danach konzentriert er sich auf seine berufliche Zukunft. Der 36-Jährige wurde für ein weiterführendes Studium angenommen und hat eine Stelle beim Aspen Valley Ski and Snowboard Club gefunden.

Dass sich Maple trotz seiner finanziellen Schwierigkeiten noch einmal an die Weltspitze zurückgekämpft hat, brachte ihm auch die Anerkennung seiner Kollegen ein. Unter anderem würdigten die ehemaligen Rennfahrer Travis Ganong und Felix Monsén seinen Einsatz.

Für seinen Abschied hat sich Maple bewusst ein Heimrennen ausgesucht. In Beaver Creek will er am 4. Dezember ein letztes Mal im Weltcup am Start stehen.