Eishockey-Hammer: VSV schlittert in Millionenpleite

Der VSV hat am Montag beim Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Ziel des Schritts ist es, den Fortbestand des Villacher Profibetriebs zu sichern.

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Der Vorhang für die finanziellen Turbulenzen beim EC VSV ist gefallen: Nach wochenlangem Kassasturz zog Geschäftsführer Oliver Bergauer nun die Reißleine. Die Sorgen der Fans haben sich damit bestätigt, während die tatsächliche Lage noch dramatischer ist als angenommen. Der eingebrachte Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung soll dem Villacher Profibetrieb eine Zukunft sichern.

Riesiges Finanzloch durch alte Schulden

Im Zuge der Aufarbeitung vergangener Geschäftsjahre wurde das volle Ausmaß der wirtschaftlichen Misere sichtbar. Aktuell belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 2,4 Millionen Euro. Laut Bergauer entfällt ein Großteil dieser Summe auf anhängige Abgaben- und Beitragsverfahren.

Der Geschäftsführer, der am 1. Oktober das Ruder übernahm, erklärte, dass sich die wirtschaftliche Situation wesentlich schwieriger herausgestellt habe als zunächst erkennbar. Sein klarer Auftrag war es von Beginn an, den Verein wieder auf gesunde Beine zu stellen.

Einnahmen fehlten im laufenden Spielbetrieb

Besonders brisant ist die Entdeckung, dass Teile der Einnahmen aus Aboverkäufen sowie Sponsoring bereits für Verbindlichkeiten des vergangenen Geschäftsjahres verwendet wurden. Diese Gelder waren eigentlich für den laufenden Spielbetrieb eingeplant. Bergauer hat den ehemaligen Geschäftsführer diesbezüglich um Aufklärung gebeten.

Durch diese Verschiebungen entstand eine Liquiditätslücke von etwa 1,2 Millionen Euro. Diese Summe ist notwendig, um den angestrebten Sanierungsplan zu erfüllen, der eine Quote von 20 Prozent für die Gläubiger vorsieht.

Gemeinsamer Kraftakt zur Klubrettung nötig

Trotz der extrem schwierigen Ausgangslage zeigt sich Bergauer entschlossen. Das eingeleitete Verfahren soll keineswegs das Aus für das Villacher Eishockey bedeuten. Gemeinsam mit den Gläubigern wird ein Sanierungsplan erarbeitet, der den Weiterbetrieb des Unternehmens und der Profimannschaft ermöglicht.

Man arbeite mit Hochdruck daran, die Finanzierungsbausteine abzusichern und die nötigen Mittel aufzubringen, betonte Bergauer. Dafür brauche es jedoch die Unterstützung aller: Sponsoren, Partner, die Liga, weitere Förderer und die Fans sind aufgerufen, einen Beitrag zur Rettung des Klubs zu leisten.

Eine entscheidende Entwarnung gibt es für den Nachwuchsbereich: Vom Sanierungsverfahren ist ausschließlich die EC VSV GmbH betroffen, in der das Profiteam geführt wird. Der Stammverein mit seinen Kinder- und Jugendaktivitäten bleibt hiervon unberührt.