Skandal um Sex-Spionin: Nvidia-Aktie bricht ein

Ein Spionage-Skandal erschüttert den US-Chipgiganten Nvidia. Nach einem Affären-Geständnis von Chef Jensen Huang steht das Unternehmen unter Druck und die Aktie bricht ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Mittwoch, 18. November, muss Jensen Huang zu einer nicht öffentlichen Anhörung vor drei republikanischen US-Kongressabgeordneten erscheinen. Die Papiere des Chip-Giganten verloren vor dem US-Börsenstart am Montag zeitweise mehr als sieben Prozent. Innerhalb eines Monats stürzte der Wert damit um 19 Prozent ab und lag am Montagmorgen bei rund 157 Euro. Ursache für die Unruhe ist ein internes Schreiben des 63-jährigen Konzernchefs an seine Mitarbeiter.

Alice Huang neben Nvidia-Boss Jensen Huang. © APA/AFP/CTI/AFPTV/-

Affäre und Vorwurf der Spionage

Darin räumte Huang eine Affäre mit der Geschäftsfrau Alice Huang ein, mit der er nicht verwandt ist, und entschuldigte sich für den Betrug an seiner Ehefrau. Seine Handlungen hätten seine Frau und die gemeinsamen Kinder verletzt. "Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid", erklärte Huang. Auch gegenüber Mitarbeitern, dem Verwaltungsrat, Partnern und Aktionären räumte er Versäumnisse ein. Laut der "Financial Times" vermuten US-Geheimdienste, dass Alice Huang vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit angeworben wurde. Sie arbeitet in Singapur für "Megaspeed", einen wichtigen Kunden von Nvidia. US-Behörden werfen der Firma vor, US-Exportkontrollen umgangen und hochentwickelte Chips nach China geschmuggelt zu haben.

© APA/AFP/CTI/AFPTV/-

Ermittlungen und Vorladung im Kongress

Nvidia hat wegen der Affäre eine Untersuchung eingeleitet, Huang bleibt jedoch vorerst an der Spitze. Der Fall zieht auch in der Politik Kreise. Grund für die Anhörung im November sind laut "Daily Mail" unter anderem Huangs enge Kontakte zu US-Präsident Donald Trump (80), bei dem er sich persönlich für die Freigabe von H200-Chips für Kunden in China eingesetzt haben soll. Auch Kanzler Friedrich Merz (70) hatte den Chef des nach Apple zweitwertvollsten Unternehmens der Welt als Star-Gast empfangen und eine enge Zusammenarbeit mit Nvidia angekündigt.