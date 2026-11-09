Achtung vor DIESEN Bankomaten!

Ein aktueller Test der Arbeiterkammer bei 29 Wiener Bankomaten zeigt: Einer von vier Anbietern verlangt 2,50 Euro Spesen beim Geldabheben. Zudem sind Hinweise auf Gebühren oft kaum erkennbar.

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63 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher zahlen regelmäßig mit Bargeld. Bei den über 50-Jährigen ist Bargeld besonders beliebt. Das ergab eine AK-Studie unter 1.000 Befragten aus dem Jahr 2025. Durch Filialschließungen der Banken werden jedoch auch Bankomaten ausgedünnt, weshalb in der AK-Konsumentinnenberatung seit Jahren Beschwerden eingehen. Immer mehr Drittanbieter wie IC Cash und Euronet stellen daher ihre Automaten unabhängig vom Bankomatnetz der heimischen Banken auf.

Test von vier Anbietern

Die AK hat 29 Wiener Bankomaten von vier Anbietern geprüft: IC Cash, Euronet, Telecash (First Data) sowie Automaten der Payment Services Austria (PSA), die im Eigentum der österreichischen Banken steht. Unter die Lupe genommen wurde, ob Spesen verlangt werden, ob diese klar ausgewiesen sind und ob es schriftliche Quittungen sowie Behebungslimits gibt.

Spesen und kaum lesbare Hinweise

Der AK-Bankomat-Check zeigt, dass IC Cash als einziger der vier Anbieter ein Direktentgelt von 2,50 Euro einhebt. Die Information über diese Spesen erscheint am Display allerdings so kurz, dass sie kaum wahrnehmbar ist. Ein schriftlicher Beleg wurde zudem nur bei einem von acht Behebungsvorgängen bei IC Cash ausgegeben.

Limits und unklare Kennzeichnung

Telecash, PSA und Euronet verrechnen keine Spesen beim Geldabheben. Bei Euronet-Bankomaten gab es jedoch ein Behebungslimit von 200 Euro pro Abhebung. Zudem waren die meisten Euronet-Automaten erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen. Auch die Online-Standortsuche ist bei Euronet im Internet nahezu unmöglich, während PSA, Telecash und IC Cash zum Erhebungszeitpunkt entsprechende Übersichten oder Suchfunktionen anboten.

Tipp der AK Konsumentenberatung

AK-Konsumentenexperte Christian Prantner betont, dass nicht bei jedem Drittanbieter in Österreich eine Gebührenfalle lauere. Konsumentinnen und Konsumenten sollten am Display dennoch genau auf Spesenhinweise achten und die Behebung gegebenenfalls abbrechen. Im Ausland können laut Beschwerden in der AK-Beratung erhebliche Spesen von 1,50 bis 6,50 Euro anfallen.