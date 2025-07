Toprak knackt Bulega vor 1000. Superbike-Rennen mit einem Hattrick

Toprak Razgatlioglu führt die WorldSBK nach einem historischen Hattrick in Donington erstmals in dieser Saison an. Der BMW-Pilot setzte sich gegen Nicolo Bulega durch, während Stürze und Duelle das Wochenende prägten. Nun steht das 1000. Rennen der Serie beim WorldSBK-Debüt in Ungarn bevor.

Donington Park hat geliefert: Bei der siebten Runde der WorldSBK 2025 sorgten mehrere Zwischenfälle, starke Comebacks und ein Führungswechsel in der Gesamtwertung für Gesprächsstoff. Toprak Razgatlioglu krönte sich mit drei Siegen zum neuen Spitzenreiter und schrieb Geschichte. TV-Hinweis: Nächstes Rennen am Samstag, 27. Juli, 14:00 Uhr live auf ServusTV Rückblick auf Donington: Drama, Stürze, Rekorde Der Samstag begann mit einem Massencrash in Kurve 1. Sam Lowes, Yari Montella und Alvaro Bautista gingen zu Boden, konnten aber später wieder mitmischen. Alex Lowes führte zunächst, stürzte aber und fiel für den Rest des Wochenendes aus. In der WorldSSP siegte Manzi, während Herrera in der WorldWCR triumphierte. Toprak dominiert Sonntag, Bulega mit Problemen Razgatlioglu sicherte sich im Superpole-Rennen sowie im zweiten Hauptrennen den Sieg und übernahm mit vier Punkten Vorsprung die WM-Führung. Bulega wurde dreimal Zweiter, klagte über Kupplungsprobleme beim Start. Bautista landete im zweiten Lauf auf Rang drei. Lokal-Matador Sam Lowes holte im Superpole-Rennen sein erstes Heim-Podium. Stimmen der Fahrer: Selbstkritik, Fortschritt, Frust Während Bulega die Starts als Schwachstelle nannte, zeigte sich Toprak erleichtert über den gelungenen Hattrick. Bautista war mit seiner Leistung zufrieden, nicht aber mit dem Ergebnis. Locatelli betonte seine Konstanz, Vickers zeigte sich stark verbessert. Auch Gerloff und Lowes zeigten, dass noch Potenzial vorhanden ist. Vorschau auf Balaton: Historisches Jubiläum Am Balaton Park steht die achte Saisonrunde bevor – mit einem historischen Meilenstein: dem 1000. WorldSBK-Rennen. Die Strecke in Ungarn ist neu im Kalender und könnte für weitere Verschiebungen in der WM sorgen. Für viele Fahrer ist sie Neuland. Termine für das Rennen im Balaton-Park Freitag, 25. Juli: 11:05 Uhr – WorldSBK - Freies Training 1 (FP1)

15:45 Uhr – WorldSBK - Freies Training 2 (FP2) Samstag, 26. Juli: 09:20 Uhr – WorldSBK - Freies Training 3 (FP3)

11:15 Uhr – WorldSBK - Superpole (Qualifying)

14:00 Uhr – WorldSBK - Rennen 1 Sonntag, 27. Juli: 09:10 Uhr – WorldSBK - WarmUp (WUP)

11:00 Uhr – WorldSBK - Superpole Race (kurzes Sprintrennen)

14:00 Uhr – WorldSBK - Rennen 2 Alle Zeiten in Mitteleuropäischer Sommerzeit. Superbike-WM-Stand: Rang Fahrer (Team) Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad) 345 2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) 341 3. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) 209 4. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 194 5. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) 188 6. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 131 7. Xavi Vierge (Honda HRC) 90 8. Iker Lecuona (Honda HRC) 90 9. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 85 10. Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) 84 Stand nach 7 von 12 Rennen