Piesting: Ruine vor Kindern

FPÖ-Gemeinderätin Susanne Schaffer tobt: 120.000 Euro für die Ruine der Habsburger, aber die Kleinkinderbetreuung in Markt Piesting soll im April 2027 zusperren.

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"Für die Ruine sollen 120.000 Euro an Gemeindemitteln aufgebracht werden, während für die Betreuung unserer Kleinsten angeblich das Geld fehlt. Diese Prioritätensetzung ist für mich nicht nachvollziehbar", wettert FPÖ-Gemeinderätin Susanne Schaffer. Dabei beschloss der Gemeinderat am 20. Oktober 2026 die Fortführung des Projekts "Ruine Starhemberg", die freilich einer spanischen Nebenlinie der der Habsburger gehört, mit Gemeindegeld. Die FPÖ stimmte dagegen.

Ruine Starhemberg © Markt Piesting

"Wenn eine Gemeinde kein Geld hat, muss sie klare Prioritäten setzen. Für uns hat die verlässliche Betreuung unserer Kinder Vorrang", so Schaffer. Auch die Aussicht auf Förderungen ändert für sie nichts: "Eine LEADER-Förderung nimmt uns den Gemeindeanteil nicht ab."

Familien im Stich gelassen

Zehn Kinder sind betroffen, vier weitere wurden wegen der geplanten Schließung gar nicht mehr aufgenommen. Die Gemeinde verweist auf Nachbarorte, doch dort sind Plätze rar. "Der bloße Verweis auf Nachbargemeinden hilft ihnen nicht, wenn dort keine Plätze frei sind", schimpft die Gemeinderätin.

Seit 1913 ist die Burg übrigens im Besitz der Familie Salvator Habsburg-Lothringen. Das Burgenbuch von Dehio nennt als Besitzer seit 1913 die Familie Habsburg-Lothringen bzw. deren Erben Riera.

Brisant: Am 23. März 2026 teilte der ÖVP-Bürgermeister schriftlich mit, die Einstellung der Kinderbetreuung sei aus dem Konsolidierungskonzept gestrichen. Der Beschluss vom Folgetag betrifft jedoch nur mehr den Verzicht auf die Sanierung und den Verkauf des Kinderfreundeheims. Trotzdem heißt es gegenüber dem Personal, die Schließung sei einstimmig beschlossen. Was, die FPÖ stimmte ja dagegen, so nicht stimmt.

Offener Brief

"Der Bürgermeister soll offenlegen, auf welchen konkreten Beschluss sich diese Aussage stützt und was sich seit seiner schriftlichen Mitteilung im März geändert hat", fordert Schaffer in einem offenen Brief. Ihr Schlusssatz: "Die Kleinkinderbetreuung muss erhalten bleiben."