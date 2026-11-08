Sicherheitstag: NÖ feiert seine Helden

Ganz im Zeichen von Ehrenamt und Zusammenhalt standen der Sicherheitstag und der Tag der offenen Tür im Regierungsviertel St. Pölten.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) lobte die Einsatzorganisationen, die besonders beim Hochwasser 2024 Großes leisteten, und drückte ihren Dank aus: "Wenn wir heute hier im Regierungsviertel auf unsere Sicherheitsfamilie schauen, dann erfüllt uns das mit unglaublich viel Stolz und Dankbarkeit. Denn wir können in Niederösterreich sagen: Wenn Hilfe gebraucht wird, dann ist Hilfe da."

Sie betonte zudem, dass Sicherheit weit über die Arbeit der Einsatzkräfte hinausgehe: "Sicherheit beginnt nicht erst, wenn ein Einsatzfahrzeug ausrückt. Sicherheit beginnt dort, wo Menschen aufeinander schauen und füreinander da sind."

Wertschätzung für Ehrenamt

Als Zeichen der Wertschätzung für die rund 800.000 Ehrenamtlichen im Land kündigte sie an, das Jahr 2027 zum "Jahr der Freiwilligen" zu machen. Auch NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner hob die Bedeutung der Nachwuchsarbeit hervor: "Freiwilligkeit zu erhalten ist unser Auftrag, aber auch Sicherheitsfamilie zu leben." Vertreter des Roten Kreuzes, des Samariter-Bundes sowie Andreas Onea unterstrichen ebenfalls die Wichtigkeit gesellschaftlicher Verantwortung und des Miteinanders.

Besucher konnten die Rettungsorganisationen bei Mitmachstationen und Vorführungen hautnah erleben und sich etwa über Blackout-Vorsorge informieren. Parallel dazu gewährten zahlreiche Einrichtungen wie das Büro der Landeshauptfrau, das ORF-Studio und der Landtag spannende Blicke hinter die Kulissen, abgerundet durch ein musikalisches und kulinarisches Rahmenprogramm.