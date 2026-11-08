745.000 Lichter! Rekord-Weihnachtshaus

Am 21. November 2026 öffnet das Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf mit einem spektakulären Ziel: dem Weltrekord für die meiste Outdoor-Weihnachtsbeleuchtung auf einem Privatgrundstück.

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Der bisherige Rekord aus New York mit 745.994 Lichtern soll überboten werden, weshalb der Aufbau auf dem 5.000 Quadratmeter großen Areal bereits im August beginnt.

In dieser Saison stehen Eisbären im Mittelpunkt. Der Grund dafür ist ein altersbedingt unerfüllter Reisewunsch der Eltern. Daher beschloss das Team: "Wenn die Eltern nicht mehr zu den Eisbären kommen können, dann kommen die Eisbären eben zu ihnen."

Zahlreiche Maskottchen begrüßen die Besucher. © Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf

Spenden-Aktion mit Maskottchen

Neben den weißen Riesen erwarten die Gäste zahlreiche beliebte Maskottchen. Trotz der harten Arbeit ist die Motivation der Familie ungebrochen: "Was einst mit einigen wenigen Weihnachtsfiguren begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu unserem gigantischen Herzensprojekt. Es geht um dieses eine Gefühl, um jenen Moment, wenn ein Kind zum ersten Mal durch das beleuchtete Tor tritt. Und das Wichtigste ist der Charitygedanke […]. Es geht einfach um die Magie von Weihnachten, die uns immer aufs Neue motiviert."

Sabine und Gerald Gollnhuber in ihrer Weihnachtswelt. © Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf

Das Spektakel wird offiziell mit dem als Eisbär verkleideten Bürgermeister und Live-Musik eröffnet. Geöffnet ist die Lichterwelt bis zum 6. Jänner 2027. Ein Eintrittspreis wird nicht verlangt; stattdessen wird um Spenden gebeten. So konnten in 16 Jahren bereits knapp 400.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt werden.