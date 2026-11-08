oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Bei Interesse

NÖ-Steinzeit-Funde: Helfer gesucht!

Online Redaktion
von
Viele Objekte müssen noch untersucht werden.
© Landessammlung Niederösterreich
Das Forschungsprojekt "reCLAYm" sucht Freiwillige, die Archäologen bei der Analyse 7.000 Jahre alter jungsteinzeitlicher Funde aus Asparn/Schletz unterstützen.
OE24 auf Google bevorzugen

Da oft Ressourcen fehlen, blieben Ausgrabungen von 1983 bis 2005 meist unausgewertet.

Auch interessant

18-Jähriger sticht Jugendlichen vor Fast-Food-Lokal nieder

Mysteriöser Leichenfund in Keller: Wer kennt diesen Mann?

Grünes Wunder: Donaustadt kriegt einen neuen Wald

Jakob Maurer (Uni Krems) erklärt: "Da es für ein einzelnes wissenschaftliches Team nicht möglich ist, die zahlreichen Funde auszuwerten, sind wir auf die Idee gekommen, dies gemeinsam mit Freiwilligen durchzuführen." Er betont: "Wer mitmacht, arbeitet mit 7.000 Jahre alten Originalfunden und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur Forschung."

Keine Vorkenntnisse nötig

Die Helfer erfassen Funde digital, fotografieren, arbeiten im Labor oder bei Sedimentbohrungen mit. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Koordinatorin Julia Längauer sagt: "Wichtig sind uns Interesse an Archäologie und Wissenschaft sowie die Bereitschaft, Neues zu lernen und praktisch mitzuarbeiten."

Im Fokus der Forschung steht die Keramik. Michaela Schauer vom Naturhistorischen Museum (NHM) Wien erklärt: "So gewinnen wir Einblicke in die verwendeten Rohmaterialien und erfahren mehr über das damalige Leben sowie über regionale und überregionale Austauschbeziehungen." Um historische Tonlagerstätten zu finden, muss man laut Doris Jetzinger (NHM) "schon ein bisschen tiefer bohren", da sich die Landschaft in Jahrtausenden verändert hat.

Das Projekt startet kommendes Jahr und läuft bis 2029. Interessierte, die mindestens zehn Tage mitarbeiten möchten, können sich unter www.reclaym.at anmelden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pkw rollte bei Sex auf Parkplatz davon

Mucha: Hacker-Angriff und Erpressungs-Versuch

Neue Chefin bei evangelischer Kirche NÖ

So läuft das Super-Wintersportweekend im TV

Bill Clinton traf Staatschef Kim Jong Il

NÖ-Steinzeit-Funde: Helfer gesucht!

Ybbsiade 2027 bringt Heller & Kabarett-Stars

Groß-Ausbau beim Caritas-Heim Kirchschlag

745.000 Lichter! Rekord-Weihnachtshaus

Trump will Nauert zur UNO-Botschafterin ernennen