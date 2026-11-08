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Ybbsiade 2027 bringt Heller & Kabarett-Stars

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Die offizielle Programm-Präsentation der Ybbsiade.
© Gerald Riedler
Die 38. Ybbsiade 2027 steht unter dem Motto "Remassuri", was das Kulturfestival als charmantes Wirrwarr perfekt beschreibt. Es basiert auf André Hellers gleichnamigem Programm, das im Jahr seines 80. Geburtstags aufgeführt wird.
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Intendantin Eva Zemanek erklärt: "Remassuri beschreibt die Ybbsiade für mich perfekt! Die Idee kam, als fix war, dass André Hellers ,Remassuri‘ selbst Teil unseres Programms wird. Da lag es auf der Hand, es gleich zum Motto werden zu lassen, es ist so herrlich komplett."

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Auch Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) freut sich: "Die Ybbsiade ist für Ybbs längst die fünfte Jahreszeit. Einen Monat lang wird unsere Stadt zum Treffpunkt für beste Unterhaltung und tolle Stimmung. Das Motto Remassuri passt dazu wunderbar, es dreht sich alles um die Ybbsiade."

Kann kein Bildschirm ersetzen

Kulturstadtrat Peter Blessky ergänzt: "Kultur erlebt man am besten gemeinsam. Wenn ein ganzer Saal zur selben Zeit lacht, staunt oder einfach einen großartigen Abend hat, dann passiert etwas, das kein Bildschirm ersetzen kann. Genau dafür steht die Ybbsiade."

Nach der Eröffnung durch Alex Kristan am 2. April gastieren im Frühjahr unzählige Größen aus Kabarett, Wissenschaft und Musik, darunter Manuel Rubey, Gery Seidl, die Science Busters, Klaus Eckel und Viktor Gernot. Am 15. April folgt Hellers namensgebendes "REMASSURI". Im Dezember bilden Gery Seidl, Christian Kolonovits und schließlich Omar Sarsam den feierlichen Abschluss.

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