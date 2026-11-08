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Tausende wechseln

Preis-Schock: NÖ bricht Wechsel-Rekord

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Wegen hoher Energiepreise verzeichnete Österreich in den ersten neun Monaten des Jahres einen Rekord beim Wechsel von Strom- und Gasanbietern. Niederösterreich liegt dabei an der Spitze.
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Laut E-Control wechselten bundesweit fast 327.000 Kunden ihren Lieferanten – der höchste Wert seit der Strommarkt-Liberalisierung vor 25 Jahren. Spitzenreiter war Niederösterreich, wo 6,8 Prozent (fast 60.000) den Stromanbieter und 7,7 Prozent (rund 19.000) den Gasanbieter wechselten.

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Der dortige Landesversorger EVN sieht darin eine normale Entwicklung. EVN-Sprecher Stefan Zach ordnet die Lage ein: "Etwa ein Drittel der Wechselbewegung beim Strom trifft uns, beim Gas trifft uns circa ein Viertel." Österreichweit lag die Wechselrate bei Strom bei 4,1 Prozent (über 260.000 Kunden) und bei Gas bei 5,6 Prozent (über 65.000 Kunden).

Steigende Preise als Grund

E-Control-Vorstand Michael Strebl begründet diesen Trend wie folgt: "Steigende Preise führen dazu, dass das Thema Strom und Gas stärker in den Fokus gerät und sich die Menschen vermehrt mit ihren Strom- und Gaskosten auseinandersetzen." Die Regulierungsbehörde empfiehlt daher, die Tarife noch vor dem Winter zu vergleichen und bei Bedarf zu wechseln. Als grobe Orientierung für günstige Angebote nennt Strebl einen Strompreis von etwa zehn Cent pro Kilowattstunde sowie einen Gaspreis von rund sechs Cent, wobei dies stets auch von den konkreten Tarifbedingungen abhänge.

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