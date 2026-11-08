Mega-Auftrag: NÖ-Motoren für Paris

Im Rahmen der Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs in Paris und der Region Île-de-France liefert das Unternehmen Traktionssysteme Austria (TSA) aus Wiener Neudorf 45 Elektromotoren für neue Instandhaltungslokomotiven.

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Diese von Stadler gebauten Spezialfahrzeuge sollen ab 2027 auf dem bestehenden, 245 Kilometer langen Pariser Metronetz eingesetzt werden.

Eine Besonderheit ist ihr duales Energiesystem aus 750-Volt-Stromschiene und Traktionsbatterie: Dadurch können die Loks auch bei sicherheitsbedingt abgeschaltetem Stromnetz während der Streckenwartung problemlos operieren.

Pariser Netzt verdoppelt sich

Die ersten Motoren wurden bereits ausgeliefert. TSA-Geschäftsführer Robert Tencl betont die Bedeutung des Auftrags: "Wir freuen uns, mit unseren Elektromotoren Teil dieses besonderen Projekts zu sein. Die Fahrzeuge sind speziell auf die Anforderungen der Pariser Metro zugeschnitten und müssen ein breites Einsatzspektrum abdecken." Die neuen Loks flankieren ein gewaltiges Investitionsprogramm in der französischen Hauptstadt. Allein in diesem Jahr fließen rund 3,8 Milliarden Euro in die Erneuerung der Pariser Infrastruktur. Historisch prägend ist dabei das Großprojekt "Grand Paris Express". Durch den Bau der vier neuen, automatisierten Metrolinien 15, 16, 17 und 18 entstehen über 200 Kilometer an zusätzlichen Strecken sowie 68 neue Stationen, wodurch sich das bisherige Pariser Metronetz nahezu verdoppeln wird.