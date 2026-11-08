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Es wird weiß

Neues Wettermodell: Hier kommen 30cm Neuschnee

Phillip Platzer
von
Verschneite Dächer und Berge unter sonnigem Himmel in Montgenèvre, Hautes-Alpes, Frankreich.
© IMAGO/ABACAPRESS
Entlang der Alpen steht eine spannende Wetterentwicklung bevor. Aktuelle Modellkarten deuten auf erhebliche Niederschlagsmengen und Neuschnee in den höheren Lagen hin.
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Aktuelle Modellkarten zeigen entlang der Alpen stellenweise 40 bis 50 mm Niederschlag. In Teilen Liguriens sind sogar 200 bis 225 mm möglich. Auch beim Thema Schnee gibt es konkrete Berechnungen für die Region. In den höheren Lagen der Alpen werden regional 12 bis 30 cm Neuschnee angezeigt.

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Unsicherheit bei der Schneefallgrenze

Allerdings gibt es dabei einen entscheidenden Haken. Die Schneefallgrenze liegt zeitweise über 2000 Metern und kann mit der milderen Luft noch weiter ansteigen. Aus diesem Grund sollten die berechneten Schneemengen noch mit Vorsicht genossen werden. Es handelt sich hierbei um reine Modellberechnungen und nicht um fixe Schneevorhersagen.

Entscheidende kommende Modellläufe erwartet

Eines steht jedoch fest: Die Wetterentwicklung bleibt weiterhin extrem spannend. Die nächsten Modellläufe werden für die genaue Entwicklung entscheidend sein.

Dann öffnen die heimsichen Skigebiete
  • Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
  • KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
  • Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
  • Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
  • Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
  • Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
  • Stubaital (Tirol): 21. November
  • Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
  • Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
  • Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
  • Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
  • Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
  • Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
  • Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
  • Gerlitzen (Kärnten): 28. November
  • Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
  • Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
  • Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
  • Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
  • Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
  • Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
  • Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
  • Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
  • Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
  • Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
  • Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
  • Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
  • Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
  • Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
  • Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
  • Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
  • Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
  • Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
  • Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
  • Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
  • Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
  • Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember
  • SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
  • Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
  • Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
  • Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
  • See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
  • Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
  • Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
  • Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
  • Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
  • Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
  • Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
  • Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
  • Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
  • Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
  • Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
  • Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
  • Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
  • Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
  • Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März

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