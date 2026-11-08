Neues Wettermodell: Hier kommen 30cm Neuschnee

Entlang der Alpen steht eine spannende Wetterentwicklung bevor. Aktuelle Modellkarten deuten auf erhebliche Niederschlagsmengen und Neuschnee in den höheren Lagen hin.

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Aktuelle Modellkarten zeigen entlang der Alpen stellenweise 40 bis 50 mm Niederschlag. In Teilen Liguriens sind sogar 200 bis 225 mm möglich. Auch beim Thema Schnee gibt es konkrete Berechnungen für die Region. In den höheren Lagen der Alpen werden regional 12 bis 30 cm Neuschnee angezeigt.

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Unsicherheit bei der Schneefallgrenze

Allerdings gibt es dabei einen entscheidenden Haken. Die Schneefallgrenze liegt zeitweise über 2000 Metern und kann mit der milderen Luft noch weiter ansteigen. Aus diesem Grund sollten die berechneten Schneemengen noch mit Vorsicht genossen werden. Es handelt sich hierbei um reine Modellberechnungen und nicht um fixe Schneevorhersagen.

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Entscheidende kommende Modellläufe erwartet

Eines steht jedoch fest: Die Wetterentwicklung bleibt weiterhin extrem spannend. Die nächsten Modellläufe werden für die genaue Entwicklung entscheidend sein.