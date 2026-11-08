Es wird weiß
Neues Wettermodell: Hier kommen 30cm Neuschnee
Aktuelle Modellkarten zeigen entlang der Alpen stellenweise 40 bis 50 mm Niederschlag. In Teilen Liguriens sind sogar 200 bis 225 mm möglich. Auch beim Thema Schnee gibt es konkrete Berechnungen für die Region. In den höheren Lagen der Alpen werden regional 12 bis 30 cm Neuschnee angezeigt.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Auch interessant
Unsicherheit bei der Schneefallgrenze
Allerdings gibt es dabei einen entscheidenden Haken. Die Schneefallgrenze liegt zeitweise über 2000 Metern und kann mit der milderen Luft noch weiter ansteigen. Aus diesem Grund sollten die berechneten Schneemengen noch mit Vorsicht genossen werden. Es handelt sich hierbei um reine Modellberechnungen und nicht um fixe Schneevorhersagen.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Entscheidende kommende Modellläufe erwartet
Eines steht jedoch fest: Die Wetterentwicklung bleibt weiterhin extrem spannend. Die nächsten Modellläufe werden für die genaue Entwicklung entscheidend sein.
- Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
- KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
- Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
- Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
- Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
- Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
- Stubaital (Tirol): 21. November
- Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
- Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
- Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
- Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
- Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
- Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Gerlitzen (Kärnten): 28. November
- Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
- Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
- Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
- Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
- Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
- Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
- Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
- Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
- Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
- Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
- Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
- Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
- Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
- Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
- Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
- Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
- Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
- Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
- Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
- Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
- Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
- Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember
- SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
- Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
- Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
- Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
- See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
- Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
- Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
- Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
- Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
- Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
- Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
- Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
- Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
- Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
- Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
- Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
- Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
- Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember
- Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
- Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
- Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden