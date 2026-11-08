Unter Baumstamm
Hilfeschreie im Wald: 82-Jähriger eingeklemmt
Der Mann lag unter einem Baum eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Der Nachbar konnte mittels Hydraulik den Stamm anheben und holte dann Hilfe. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Linzer Unfallkrankenhaus gebracht, so die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.
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Der 79-Jährige glaubte zunächst, der Nachbar würde im Wald nach seinem Hund rufen. Als die Rufe nicht aufhörten, machte er sich mit seinem Traktor auf den Weg in den nahe gelegenen Forst. Im Wald fand er seinen Nachbarn unter dem Baum, der an einer Forstzange befestigt war. Er betätigte die Hydraulik, um den Stamm anzuheben.
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