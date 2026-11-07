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Horror-Explosion

Böller detoniert in Kinderhand: Bub (11) schwer verstümmelt

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Ein gefährlicher Böller-Versuch endete für einen Elfjährigen in Wörgl mit schweren Verletzungen. Der Knallkörper explodierte direkt in seiner Hand.
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Der Bub hantierte am Samstagnachmittag mit einem böllerartigen Gegenstand, als es plötzlich zur Explosion kam. Teile seines rechten Daumens und weiterer Fingerglieder mussten amputiert werden. Ein weiteres Kind erlitt ein Knalltrauma.

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Böller explodiert direkt in seiner Hand

Der Unfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen versuchte der Elfjährige zunächst zweimal vergeblich, den braunen, böllerartigen Gegenstand zu zünden. Eine Zündschnur hatte dieser nicht. Anschließend drückte der Bub die Membran am Ende des Gegenstandes ein und versuchte erneut, ihn mit einem Feuerzeug zu entzünden.

Dabei detonierte der Böller in seiner rechten Hand. Welche Feuerwerksklasse der Gegenstand hatte, war zunächst unklar.

Anrainer hörten Knall und Schreie

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der schwer verletzte Elfjährige mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. © Getty Images

Der laute Knall, eine starke Rauchentwicklung und die Schreie des Kindes machten Anrainer auf den Unfall aufmerksam. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der schwer verletzte Elfjährige mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.

Ein ebenfalls anwesender neunjähriger Bub erlitt ein Knalltrauma und wurde zur weiteren Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Zwei weitere Buben im Alter von acht und neun Jahren blieben unverletzt.

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