Pokémon-Fans campieren bei zwei Grad vor Geschäft

In Brüssel spielt sich derzeit ein ungewöhnlicher Sammler-Ansturm ab. Dutzende Pokémon-Fans harrten bei gerade einmal zwei Grad vor einer Fnac-Filiale aus. Ihr Ziel: eine streng limitierte Jubiläumsbox, deren Wert auf dem Zweitmarkt bereits kräftig steigt.

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Wie das belgische Nachrichtenportal "Sud Info" berichtet, versammelten sich die ersten Fans bereits gegen ein Uhr morgens vor der Fnac-Filiale im Einkaufszentrum Toison d’Or. Mit Klappstühlen, Decken und Verpflegung machten sie es sich vor dem Geschäft bequem.

Die begehrte Sonderedition erscheint zum 30. Geburtstag von Pokémon. Sie enthält unter anderem exklusive Sammelkarten. Der offizielle Verkaufspreis liegt laut Bericht bei rund 120 bis 140 Euro. Im Handel wird die Box allerdings bereits für etwa 250 Euro angeboten. Auf dem Zweitmarkt sollen die Preise im Vorfeld sogar auf bis zu 800 Euro gestiegen sein.

Fans führen eigene Namensliste

Damit sich niemand vordrängt oder nur kurz seinen Platz sichert, organisierten die Sammler das Warten selbst. Ein Fan führte eine Liste mit den Namen aller Anwesenden. Alle zwei Stunden gab es einen Appell.

Die begehrte Sonderedition erscheint zum 30. Geburtstag von Pokémon. © Getty Images

Wer dreimal nicht auf seinen Namen reagierte, verlor seinen Platz und damit die Chance auf eine der begehrten Boxen. Laut "Sud Info" standen rund 40 Exemplare zur Verfügung.

Unter den Wartenden war auch der 22-jährige Fnac-Mitarbeiter Thomas. Obwohl er seine eigene Box bereits reserviert hatte, verbrachte er die Nacht draußen, um einen Freund zu unterstützen. "Meine ist zwar reserviert, aber ich bin trotzdem gekommen, um ihn zu unterstützen", erklärte er dem Portal.

Pokémon warnt vor Fälschungen

Der Hype um seltene Sammelkarten hat auch eine Schattenseite. Pokémon warnt vor gefälschten Karten, die auf dem Markt angeboten werden. Käufer sollten deshalb besonders bei vermeintlichen Schnäppchen vorsichtig sein.

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Ein Hinweis auf eine Fälschung kann laut Pokémon sein, wenn Karten bei hellem Licht ungewöhnlich stark durchscheinen. Auch auffällig günstige Boosterpacks sollten Sammler misstrauisch machen.

Hohe Preise sind nicht automatisch echter Sammlerwert

Nicht jeder hohe Preis auf Verkaufsplattformen bedeutet, dass eine Box diesen Wert tatsächlich erzielt. Entscheidend sind vor allem abgeschlossene Verkäufe und nicht bloß die teuersten Inserate.

Gerade bei limitierten Neuerscheinungen können die Preise durch den anfänglichen Hype stark nach oben getrieben werden. Ob die Jubiläumsbox langfristig tatsächlich mehrere Hundert Euro wert bleibt, muss sich erst zeigen.