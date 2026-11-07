oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

800€ für Box

Pokémon-Fans campieren bei zwei Grad vor Geschäft

Online Redaktion
von
© Getty Images
In Brüssel spielt sich derzeit ein ungewöhnlicher Sammler-Ansturm ab. Dutzende Pokémon-Fans harrten bei gerade einmal zwei Grad vor einer Fnac-Filiale aus. Ihr Ziel: eine streng limitierte Jubiläumsbox, deren Wert auf dem Zweitmarkt bereits kräftig steigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie das belgische Nachrichtenportal "Sud Info" berichtet, versammelten sich die ersten Fans bereits gegen ein Uhr morgens vor der Fnac-Filiale im Einkaufszentrum Toison d’Or. Mit Klappstühlen, Decken und Verpflegung machten sie es sich vor dem Geschäft bequem.

Die begehrte Sonderedition erscheint zum 30. Geburtstag von Pokémon. Sie enthält unter anderem exklusive Sammelkarten. Der offizielle Verkaufspreis liegt laut Bericht bei rund 120 bis 140 Euro. Im Handel wird die Box allerdings bereits für etwa 250 Euro angeboten. Auf dem Zweitmarkt sollen die Preise im Vorfeld sogar auf bis zu 800 Euro gestiegen sein.

Auch interessant

Schnee-Check: HIER liegen bereits 75 Zentimeter!

Diese Mega-Straße ist unglaubliche 250 Meter breit

Auf den Kanarischen Inseln droht Spanien neue Migrationskrise

Fans führen eigene Namensliste

Damit sich niemand vordrängt oder nur kurz seinen Platz sichert, organisierten die Sammler das Warten selbst. Ein Fan führte eine Liste mit den Namen aller Anwesenden. Alle zwei Stunden gab es einen Appell.

Die begehrte Sonderedition erscheint zum 30. Geburtstag von Pokémon. © Getty Images

Wer dreimal nicht auf seinen Namen reagierte, verlor seinen Platz und damit die Chance auf eine der begehrten Boxen. Laut "Sud Info" standen rund 40 Exemplare zur Verfügung.

Unter den Wartenden war auch der 22-jährige Fnac-Mitarbeiter Thomas. Obwohl er seine eigene Box bereits reserviert hatte, verbrachte er die Nacht draußen, um einen Freund zu unterstützen. "Meine ist zwar reserviert, aber ich bin trotzdem gekommen, um ihn zu unterstützen", erklärte er dem Portal.

Pokémon warnt vor Fälschungen

Der Hype um seltene Sammelkarten hat auch eine Schattenseite. Pokémon warnt vor gefälschten Karten, die auf dem Markt angeboten werden. Käufer sollten deshalb besonders bei vermeintlichen Schnäppchen vorsichtig sein.

Ein Hinweis auf eine Fälschung kann laut Pokémon sein, wenn Karten bei hellem Licht ungewöhnlich stark durchscheinen. Auch auffällig günstige Boosterpacks sollten Sammler misstrauisch machen.

Hohe Preise sind nicht automatisch echter Sammlerwert

Nicht jeder hohe Preis auf Verkaufsplattformen bedeutet, dass eine Box diesen Wert tatsächlich erzielt. Entscheidend sind vor allem abgeschlossene Verkäufe und nicht bloß die teuersten Inserate.

Gerade bei limitierten Neuerscheinungen können die Preise durch den anfänglichen Hype stark nach oben getrieben werden. Ob die Jubiläumsbox langfristig tatsächlich mehrere Hundert Euro wert bleibt, muss sich erst zeigen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Taliban ziehen Diebe an Stricken durch die Straßen

Diese Mega-Straße ist unglaubliche 250 Meter breit

Auf den Kanarischen Inseln droht Spanien neue Migrationskrise

Pokémon-Fans campieren bei zwei Grad vor Geschäft

Musk verkauft Tesla-Aktien für möglichen Twitter-Deal

Zu Laut! ManCity-Star Foden zieht um

146.000 demonstrieren in Frankreich - Teilnahme geht zurück

Standard für vernetzte Autos steht

Anwalt von Tupac-Mörder tot aufgefunden

Jungbullen nehmen Chelsea auf die Hörner