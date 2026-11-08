oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Crash gegen Brücke

Sofort tot! 20-Jähriger aus Auto geschleudert

Phillip Platzer
von
Feuerwehreinsatz mit Löschfahrzeugen und Krankenwagen vor einem Tunnel nahe Schwarzach im Pongau.
© LANDESFEUERWEHRVERBAND SALZBURG
Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend im Bezirk Deutschlandsberg tödlich verunglückt. Er kam von der B74 ab, kollidierte mit einer Betontrennwand sowie einem Geländer und erlag seinen Verletzungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Das tragische Unglück ereignete sich am Samstag gegen 23:00 Uhr. Der 20-jährige Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg war mit seinem Pkw auf der B74 unterwegs. Er kam aus Richtung Dietmannsdorf und fuhr in Fahrtrichtung Gleinstätten, als das Fahrzeug kurz vor dem Ortsgebiet von Graschach bei Straßenkilometer 21,800 aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge fuhr der Wagen auf eine Betontrennwand auf und prallte gegen ein Brückengeländer. Schließlich kam das stark beschädigte Fahrzeug im angrenzenden Bachbett zum Stillstand.

Auch interessant

Wohnen auf Wolke 7

Mit dieser überraschenden Geheimzutat wird Gulasch viel besser

Das solltest du in der Woche vom 9. bis 15. November laut Mondkalender tun

Erfolglose Reanimation direkt am Unfallort

Durch die enorme Wucht des Aufpralls riss der Sicherheitsgurt ab, wodurch der 20-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert wurde und vor dem Wrack im Bachbett zum Liegen kam. Ein Ersthelfer zog den Schwerstverletzten sofort ans Ufer und leistete erste Hilfe. Die wenig später eintreffenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Notarzt leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Sämtliche Bemühungen verliefen jedoch ohne Erfolg: Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Deutschlandsberg

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren Dietmannsdorf und Deutschlandsberg im Einsatz. Die Wehrkräfte rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an den Unfallort aus.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Superstars eröffnen Winter-Saison mit Party-Marathon

Schreie nach Knall: 34-Jähriger stürzt mit Traktor 30 Meter ab

Böller detoniert in Kinderhand: Bub (11) schwer verstümmelt

DIESES Laster kann dich bis zu 15.000 Euro kosten

Sofort tot! 20-Jähriger aus Auto geschleudert

Schnee-Check: HIER liegen bereits 75 Zentimeter!

Halloween: So kam es zu Schoko-Schock

Wintersperre: DIESE wichtige Alpenstraße ist ab heute dicht

Strengere Müllregeln für Österreich geplant

Ohne Schein am Steuer: 40-Jähriger verletzt Seniorin bei Unfall