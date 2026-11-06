Bezirk Wels
Ohne Schein am Steuer: 40-Jähriger verletzt Seniorin bei Unfall
Der 40-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der Heimstättenstraße in Marchtrenk unterwegs. An der Kreuzung mit der L1227 wollte er nach links in Richtung eines Kreisverkehrs abbiegen.
Dabei dürfte er eine von links kommende 86-jährige E-Bike-Fahrerin übersehen haben, die auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision.
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Seniorin ins Krankenhaus gebracht
Die 86-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie in das Klinikum Wels eingeliefert.
Lenker verweigerte weiteren Test
Bei der Unfallaufnahme machten die Polizisten eine weitere Entdeckung: Der 40-Jährige besaß keine gültige Lenkberechtigung. Weil die Beamten zudem Auffälligkeiten bei ihm bemerkten, forderten sie ihn zu weiteren Untersuchungen auf.
Der Mann verweigerte allerdings die Vorführung zu einem Amtsarzt. Auf den Lenker kommen nun mehrere Anzeigen zu.
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