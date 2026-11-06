Großbrand in Zimmerei: 100 Florianis im Einsatz

Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

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In Piesendorf im Pinzgau brach am Freitagmittag in einer Zimmerei ein Feuer aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an, um einen größeren Brand zu verhindern. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen

Bei Alarmstufe 3 standen mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Mit insgesamt sieben Atemschutztrupps gingen die Florianis gegen das Feuer vor. Besonders wichtig war es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Das gelang den Einsatzkräften.

Brand nach Stunden gelöscht

Um 15.30 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Der Brand war gelöscht. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Ursache ist allerdings noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Heizungsanlage der Zimmerei der Ausgangspunkt des Feuers gewesen sein.

Ursache noch ungeklärt

Nun soll geklärt werden, wie es zu dem Brand kommen konnte. Bis dahin bleibt die genaue Ursache offen. Fest steht: Dank des raschen und umfangreichen Feuerwehreinsatzes konnte ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden.