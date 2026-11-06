Wohin am Wochenende? Die besten Events von 6. bis 8. November

Wir starten in ein aufregendes November-Wochenende: die besten Tipps, um die Freizeit gut zu nutzen.

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Vor uns liegen traumhafte Herbsttage, die unsere Unternehmungslust wecken. Die Frage ist nur, wohin wir wollen. Eine wilde Party? Eine Runde Kultur? Oder doch eher ein bisschen Kulinarik?

Buntes Herbstprogramm

Wer sich kreativ austoben will, kann das am Sonntag im Museum für Angewandte Kunst beim "MAK-it"-Workshop machen. Köstliche Snack und aromatischer Kaffee warten beim großen Opening des Roastfinder Coffee Lab. Und wer sich auf die Jagd nach coolen Vintage-Pieces machen will, kann sein Glück beim FashionTouri Pre-Loved & Vintage Festival am Wiener Julius-Tandler-Platz versuchen.

Das ist los in Österreich: 10 Tipps für 6. bis 8. November 2026

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House of Plüsch im Tagada Club: Disco & House mit MJANE, Miyra Lim, Cristinho und Florian No. 6. November, ab 21 Uhr. Brunnengasse 76, 1160 Wien.

Mama Demba im Funkhaus: Der DJ aus Lissabon kommt mit seinen feinen Afro-Tunes nach Wien und sorgt für gute Stimmung. 6. November, 22 Uhr bis 6 Uhr. funkhaus.wien

Disko Theke in der Ottakringer Brauerei: Die Alte Technik wird zum Dancefloor mit Glitzer, Retro-Vibes und Diskofeeling. 6. November, ab 20 Uhr. Ottakringer Platz 1, 1160 Wien. ottakringerbrauerei.at

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Grand Opening im Roastfinder Coffee Lab: Zu köstlichen Snacks und frischem Kaffee gibt es coole Giveaways und interessante Workshops rund um den Kaffee. 7. November, 14 bis 18 Uhr. Neubaugasse 86, 1070 Wien. roastfinder.at

© FashionTouri

FashionTouri Pre-Loved & Vintage Festival im francis: Zwei Tage lang setzt das neue Festival ein Zeichen für Upcycling und bewussten Modekonsum. Neben einem vielfältigen Line-up aus Mode, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement gibt es Workshops zum Mitmachen. 7. und 8. November, 11 bis 19 Uhr. francis PLAZA im 2. OG, Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien. fashiontouri.com

Junge Kammermusik Wen & Prag im Lorely-Saal: Junge Talente aus zwei Städten zeigen ihre musikalische Verbindung. 7. November, 19.30 Uhr. Penzinger Straße 72, 1140 Wien. jeunesse.at

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Pomelo Plaza im Flucc: Gute Musik und beste Stimmung bringen Farbe in den November. MIt Urlaub in Jazzolo, Cafe Mondo und Little Beat More. 7. November, ab 21 Uhr. Praterstern 5, 1020 Wien. flucc.at

On the Edge Festival im Theater am Werk & Dschungel Wien: Wiens erstes Festival für experimentelle Zirkuskunst zeigt unkonventionelle und mutige künstlerische Positionen, die den Zirkus mit Performance, Tanz oder bildender Kunst vermischen. Bis 8. November. Infos & Tickets unter ontheedge.at

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Vienna Art Week: Unter dem Motto "Navigating Angst" macht die Kunstwoche die allgegenwärtige Empfindung zum künstlerischen Material. 6. bis 13. November. Infos zu Veranstaltungen und Orten unter viennaartweek.at

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MAK-it! im Museum für Angewandte Kunst: Mit Designer Basse Stittgen lernt ihr, verzweigte Kerzenständer zu gestalten und Materialien neu zu entdecken. 8. November, Stubenring 5, 1010 Wien. Infos und Tickets unter mak.at

Dieses Wochenende kann ja nur gut werden. Viel Spaß!