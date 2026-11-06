In Wien/NÖ
15-Jährige vermisst: Polizei sucht Slavica J.
Die Sorge um eine Jugendliche aus dem Bezirk Gänserndorf ist groß: Die 15-jährige Slavica J. wird seit mehreren Tagen vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche mit der Veröffentlichung von Fotos der Jugendlichen.
Slavica J. verließ am Abend des 4. November ihre Wohnadresse in Leopoldsdorf im Marchfeld. Seither fehlt von ihr jede Spur. Als möglicher Aufenthaltsort kommt auch Wien infrage. Die Ermittler hoffen nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.
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So sieht die Vermisste aus
Slavica ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank und wiegt rund 45 Kilogramm. Sie hat lange, glatte, schwarze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln.
Jeder Hinweis könnte bei der Suche helfen. Wer Slavica gesehen hat oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Leopoldsdorf im Marchfeld unter 059133-3211 zu melden. Die Polizei ersucht um Unterstützung.
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