oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In Wien/NÖ

15-Jährige vermisst: Polizei sucht Slavica J.

Online Redaktion
von
Zwei Porträtfotos eines jungen Mädchens mit langen dunklen Haaren.
© LPD NÖ
Das Mädchen ist seit Mittwoch verschwunden.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Sorge um eine Jugendliche aus dem Bezirk Gänserndorf ist groß: Die 15-jährige Slavica J. wird seit mehreren Tagen vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche mit der Veröffentlichung von Fotos der Jugendlichen.

Slavica J. verließ am Abend des 4. November ihre Wohnadresse in Leopoldsdorf im Marchfeld. Seither fehlt von ihr jede Spur. Als möglicher Aufenthaltsort kommt auch Wien infrage. Die Ermittler hoffen nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Auch interessant

Teuer-Schock bei Punsch-Preisen bleibt aus

Black Friday: Wann ist er und warum überhaupt?

Brutale Überfälle auf Pensionisten: Duo gefasst

So sieht die Vermisste aus

Slavica ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank und wiegt rund 45 Kilogramm. Sie hat lange, glatte, schwarze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln.

Jeder Hinweis könnte bei der Suche helfen. Wer Slavica gesehen hat oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Leopoldsdorf im Marchfeld unter 059133-3211 zu melden. Die Polizei ersucht um Unterstützung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schock-Foto: 4-Jähriger aus Drogen-Auto befreit

15-Jährige vermisst: Polizei sucht Slavica J.

Syrer (16) rastet bei Gefängnis-Kontrolle aus

Hotspot Favoriten: Syrer (14) bedrohte Mitschüler mit Messer

Black Friday: Wann ist er und warum überhaupt?

Teuer-Schock bei Punsch-Preisen bleibt aus

Grünberg-Sturz gilt als Dienstunfall

Schwule sollen andere Nudeln essen

Brutale Überfälle auf Pensionisten: Duo gefasst

6-jähriger Bub beim Skifahren verirrt