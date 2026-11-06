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Wegen Nebel

Alte Bauernregel verspricht viel Schnee im Winter

Dominik Lehmann
von
Leere Winterstraße mit schneebedeckten, gefrorenen Bäumen und leichtem Nebel.
© Getty Images
Dichte Nebelschwaden prägen derzeit in ganz Mitteleuropa den morgendlichen Start in den Tag.
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Eine altbekannte Bauernregel verknüpft das trübe Spätherbstwetter direkt mit eisigen Schneemassen für die kommenden Monate – doch Meteorologen widersprechen dieser Hoffnung vehement.

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Wenn im November dichter Nebel über die Felder und Straßen kriecht und die Sicht auf wenige Meter begrenzt, erinnern sich viele Menschen an eine traditionelle Volksweisheit. "Viel Nebel im November, viel Schnee im Winter", lautet ein Vers, der seit Generationen als verlässliches Orakel für die kalte Jahreszeit weitergereicht wird. Vor allem jene, die auf weiße Weihnachten und tief verschneite Landschaften hoffen, schöpfen aus den aktuellen grauen Tagen neue Zuversicht.

Historisch betrachtet hatten diese Wetterregeln für die Bevölkerung eine existenzielle Bedeutung. Bauernregeln basieren auf jahrhundertelanger, genauer Beobachtung von Natur, Tierwelt und Jahreszeiten durch die ländliche Bevölkerung.

Keine Garantie für Schnee

Wissenschaftler und Meteorologen sehen in dem herbstlichen Dunst jedoch keineswegs einen Boten für arktische Kälteeinbrüche. Rein physikalisch und statistisch lässt sich kein direkter Zusammenhang zwischen den Nebeltagen im November und der Schneemenge im Hochwinter belegen. Die Entstehung der grauen Suppe beruht auf einem ganz typischen Phänomen des Spätherbstes.

Meteorologische Experten betonen, dass der herbstliche Dauergrau-Zustand primär das Ergebnis stabiler Hochdruckwetterlagen ist. Bei der sogenannten Inversionswetterlage sammelt sich die feuchte, schwere Kaltluft in den Tälern und bodennahen Schichten, während auf den Bergen oft ungetrübter Sonnenschein herrscht. Diese lokale Schichtung hat allerdings keinerlei Verbindung zu den weitreichenden Großwetterlagen, die Wochen später im Jänner oder Februar polare Frostluft zu uns transportieren.

Der wahre Kern der Überlieferung

Völlig aus der Luft gegriffen ist die alte Weisheit dennoch nicht, wenn man sie historisch und meteorologisch richtig einordnet. Ihr wahrer Kern liegt schlicht in der treffenden Beschreibung eines klassischen mitteleuropäischen Jahreszeitenrhythmus. Auf einen normalen November folgt in unseren Breiten erfahrungsgemäß früher oder später Frost und Schneefall.

Auch wenn moderne Satellitenbilder und Computermodelle die alten Sprüche für präzise Langzeitprognosen überflüssig gemacht haben, bleiben sie ein wertvolles Kulturgut. Die Hoffnung auf einen schneereichen Winter bleibt vorerst reine Spekulation – unabhängig davon, wie grau sich der November derzeit präsentiert.

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