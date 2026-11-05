oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Leonhardi-Tag

Bauernregel: Was der 6. November über Weihnachten verrät

Anton Petricevic
von
Gibt's heuer Weiße Weihnachten?
© APA/HERBERT NEUBAUER
Eine alte Bauernregel rückt den 6. November in den Mittelpunkt des Interesses. Der Leonhardi-Tag gilt seit Generationen als traditioneller Lostag für das Wetter bis zum Heiligen Abend.
OE24 auf Google bevorzugen

Die meteorologische Prognose für Freitag, den 6. November 2026, zeigt in vielen Landesteilen ein überwiegend freundliches Bild. Nach der Auflösung lokaler Nebelfelder setzt sich in zahlreichen Regionen die Sonne durch:

Besonders im Osten und Süden präsentiert sich der Tag stabil, ruhig und niederschlagsfrei. In den Morgenstunden herrscht jedoch verbreitet Frostgefahr mit Werten nahe oder knapp unter dem Gefrierpunkt. Eine Ausnahme bildet der Westen: In Vorarlberg halten sich dichte Hochnebelfelder teils hartnäckig, bevor am Nachmittag von Westen her dichte Wolken aufziehen und in der Nacht auf Samstag leichter Regen einsetzt.

Auch interessant

Tagelang in Wohnung eingesperrt – Polizei rettet Hündin

Aufregung um Riesen-Wels-Schwärme im Bodensee

Hainburg: Neue Schule am Wasserturm eröffnet

Die Überlieferung zum Leonhardi-Tag im Faktencheck

Der Volksmund verbindet den Namenstag des heiligen Leonhard mit einer klaren Vorhersage: "Wie’s Wetter an Lenardi ist, bleibt’s bis Weihnachten gewiss." Wer dieser Überlieferung folgt, müsste für die kommenden Wochen mit einer Fortsetzung der ruhigen, weitgehend trockenen und mäßig kühlen Witterung rechnen.

Bauernregeln dienten über Jahrhunderte hinweg als landwirtschaftliche Orientierungshilfe, als es weder Satellitenbilder noch computergestützte Strömungsmodelle gab. Sie basieren auf lokalen Beobachtungen früherer Generationen, spiegeln jedoch keine verlässlichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten wider.

Grenzen moderner Langfristprognosen

Aus Sicht der modernen Meteorologie lässt sich aus den Witterungsbedingungen eines einzelnen Novembertages keine seriöse Prognose für das Weihnachtsfest ableiten:

  • Begrenzte Vorhersagbarkeit: Die Dynamik der Atmosphäre erlaubt verlässliche Detailprognosen nur für wenige Tage im Voraus. Mit jedem weiteren Tag wachsen die statistischen Unsicherheiten exponentiell.
  • Keine Korrelation: Statistische Auswertungen historischer Wetterdaten zeigen keinen messbaren Zusammenhang zwischen der Witterung am 6. November und der Schneelage oder Temperatur am 24. Dezember.
  • Einfluss des Klimawandels: Zunehmend veränderte Großwetterlagen und steigende Mitteltemperaturen hebeln die Erfahrungswerte vergangener Jahrhunderte zusätzlich aus.

Der Leonhardi-Tag bleibt somit ein spannendes Element des alpenländischen Brauchtums, liefert jedoch keine wissenschaftlich haltbare Auskunft über weiße Weihnachten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Aufregung um Riesen-Wels-Schwärme im Bodensee

Haiku-Dichter könnte junge Frau umgebracht haben

Tagelang in Wohnung eingesperrt – Polizei rettet Hündin

Riesenwerbung für GTA 6 sorgt in Wien für Aufsehen

Marine Le Pen kündigt Präsidentschaftskandidatur an

Bauernregel: Was der 6. November über Weihnachten verrät

Euro im frühen Handel wenig bewegt

Datenschützer halten Internet-Sperren für nutzlos

Schluss mit der Gatsch-Kickerei am Roten Berg in Hietzing

Tödlich verunglückt