Tagelang in Wohnung eingesperrt – Polizei rettet Hündin

In Stockerau (Niederösterreich) haben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eine Labrador-Hündin gerettet, die tagelang völlig unversorgt in einer Wohnung eingesperrt war.

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Besorgte Zeugen hatten die Polizeiinspektion Stockerau alarmiert, nachdem der Verdacht aufgekommen war, dass das Tier seit mehreren Tagen sich selbst überlassen wurde.

Zugang über das Fenster

Die angerückte Polizeistreife konnte den Hund in der Wohnung wahrnehmen. Da die vorgefundenen Umstände ein sofortiges Handeln erforderten, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockerau hinzugezogen.

Die Einsatzkräfte verschafften sich schließlich über ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und befreiten die verängstigte Hündin unversehrt.

Auf der Dienststelle der Polizei wurde die sichtlich mitgenommene Hündin erstversorgt – es gab reichlich frisches Wasser, Leckerlis und ausgiebige Streicheleinheiten