Drama in Stockerau:
Tagelang in Wohnung eingesperrt – Polizei rettet Hündin
Besorgte Zeugen hatten die Polizeiinspektion Stockerau alarmiert, nachdem der Verdacht aufgekommen war, dass das Tier seit mehreren Tagen sich selbst überlassen wurde.
Zugang über das Fenster
Die angerückte Polizeistreife konnte den Hund in der Wohnung wahrnehmen. Da die vorgefundenen Umstände ein sofortiges Handeln erforderten, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockerau hinzugezogen.
Auch interessant
Die Einsatzkräfte verschafften sich schließlich über ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und befreiten die verängstigte Hündin unversehrt.
Auf der Dienststelle der Polizei wurde die sichtlich mitgenommene Hündin erstversorgt – es gab reichlich frisches Wasser, Leckerlis und ausgiebige Streicheleinheiten
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden