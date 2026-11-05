Hainburg: Neue Schule am Wasserturm eröffnet

In Hainburg wurde die neue "Schule am Wasserturm" mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt im Beisein zahlreicher Ehrengäste eröffnet.

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Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird damit eine Vision Wirklichkeit.

Mit dem Standort sei es "gelungen, Geschichte mit Zukunft zu verbinden". Den ersten 50 Schülern gab sie als wichtige Werte "Leistung, Eigenverantwortung, Hausverstand und das Miteinander" mit auf den Weg.

Startschuss für Bildungsoffensive in Hainburg

Bildungsdirektor Karl Fritthum lobte die architektonische Umsetzung: "Es ist eine große Kunst, in ein bestehendes, altes Gebäude einen pädagogischen Raum hineinzuzaubern." Auch Anja Weinwurm vom Bildungsministerium betonte: "Was man Großartiges in einem Bestand schaffen kann, sieht man an diesem Gebäude." Für Bürgermeister Johannes Gumprecht (ÖVP) ist das Projekt ein Meilenstein: "Wir setzen damit den Startschuss für eine Bildungsoffensive hier in Hainburg und investieren somit in das Wichtigste: die Zukunft unserer Kinder." Direktorin Sabine Puchinger freut sich indes über die Chance, "Schule neu zu denken. Deshalb haben bei uns die Naturwissenschaften einen besonderen Stellenwert."

Im Rahmen der Eröffnung wurden auch engagierte Lehrkräfte geehrt, die ehrenamtlich bei der Fertigstellung mitgeholfen hatten. Die neue Schule, die künftig rund 200 Kindern in acht Klassen Platz bieten soll, wurde zur Gänze von der Sparkasse Hainburg Privatstiftung finanziert.