"Mache keine Pizza Hawai": Italiener gefeuert

Der italienische Koch Davide Tamburella wurde im Restaurant "La Costa" in Brisbane (Australien) entlassen, weil er sich weigerte, eine beliebte Pizza zu backen.

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Ananas Schinken und Käse: Die Kombination "Hawai" zählt zu den beliebteren Kombinationen. Für einen stolzen Italienischen Koch wurde sie jetzt zum Verhängnis.

Nummer 2 in Österreich

Die Pizza "Hawai" belegt laut der vom Sender Ö3 präsentierten Umfrage des Lieferdienstes "HelloFresh" die Nummer zwei der beliebtesten Pizzas im Lande. 14,4 Prozent gaben an, dass sie am liebsten eine "Hawai" aßen, übertroffen wurde diese nur von Salami (43,3 Prozent). Es folgen Margherita (10,4) und Diavolo (6,1).

Doch für so manchen stolzen italienischen Koch ist die Pizza ein purer Faux-Pas. Denn: Zur traditionellen Küche zählt die Variante eigentlich nicht. Erfunden wurde sie übrigens 1962 von einem griechischen Koch in Kanada. Kritiker stellen auch den Namen "Hawai" generell in Abrede und fordern eine Neubenennung.

Doch jetzt kam es zu einem handfesten Eklat: Der italienische Koch Davide Tamburella wurde im Restaurant "La Costa" in Brisbane (Australien) entlassen, weil er sich weigerte, für eine private Veranstaltung eine Pizza Hawaii zuzubereiten.

Muss Tamburella Australien sogar verlassen?

Tamburella empfand die Ananas auf der Pizza als Beleidigung seiner italienischen Kultur. Es war bereits das dritte Mal in vier Jahren, dass er sich weigerte, Ananas zu verwenden.

Der Restaurantmanager betonte, man müsse in der Gastronomie "seine Kämpfe wählen" – Kundenwünsche gehen vor. Die rechtlichen Folgen: Ein australisches Arbeitsgericht wies den Einspruch des Kochs gegen die Kündigung zurück.

Mit dem Jobverlust verlor Tamburella voraussichtlich auch seine Chance auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Australien.