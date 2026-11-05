oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Innovativ

Formel 1 setzt auf NÖ-Betonwände

Online Redaktion
von
Betonschutzwände von Deltabloc bei der Formel 1.
© Geobrugg
Das niederösterreichische Unternehmen Deltabloc aus Wöllerrsdorf (Bez. Wiener Neustadt) entwickelt Betonleitwände für Autobahnen weltweit sowie Formel-1-Strecken in Madrid und Saudi-Arabien.
OE24 auf Google bevorzugen

In Österreich fertigt Schwesterfirma MABA, international setzt man auf Lizenzen.

Auch interessant

Longevity und Beauty: VIPs feiern Eröffnung in Wien

Zivildienst: NEOS geraten unter immer stärkeren Druck

Lindsey Vonn rührt mit neuer Gänsehaut-Doku

Vertriebsleiter Patrick Schuch erklärt: "Es wäre nicht nachvollziehbar, hier Betonelemente zu fertigen und nach Australien zu liefern. Wir haben 25 Jahre Entwicklungsarbeit in unsere Leitwände investiert und nach diesen Vorgaben wird im jeweiligen Land produziert und streng von uns kontrolliert."

F1-Betrieb mit Innovationstrieb

Für den F1-Kurs in Madrid baute ein portugiesischer Betrieb 3.300 Elemente. Eine Hürde war dabei eine Steilkurve mit 24 Prozent Querneigung. Laut Schuch hatte das gegenüber ORF NÖ den Betrieb in der Installation des Systems ebenso vor Herausforderungen gestellt wie in der Verankerung - dabei müssten die Leitwände wie auf einer geraden Strecke funktionieren.

Betonschutzwände im Bereich der Kurve "La Monumental" in Madrid.
Betonschutzwände im Bereich der Kurve "La Monumental" in Madrid.

Beim nächsten F1-Auftrag in Saudi-Arabien gibt es laut Schuch mit "'The blade' in 70 Metern Höhe" erneut einen spektakulären Abschnitt. Die Formel 1 soll dabei Innovationen und Klimaschutz vorantreiben an: In Madrid kamen Prototypen mit 99 Prozent weniger CO2 zum Einsatz. Auch in der Alltagsproduktion spart MABA nachweislich massiv CO2 ein. Neu ist zudem die sogenannte TAM-Technologie: In die Betonwände integrierte Glasfaserkabel erfassen Fahrzeug-Vibrationen und wandeln sie in exakte Echtzeit-Verkehrsdaten um. Das macht herkömmliche Verkehrskameras künftig obsolet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Historisch: Emmersdorf hat erste Ortschefin

Innenminister Karner: Keine Polizei-Schließung in NÖ

Ancelotti fixiert mit Brasilien das WM-Ticket

Verdächtiger Trolli: Handelskai gesperrt

Formel 1 setzt auf NÖ-Betonwände

Thiem setzt Siegesserie in Shanghai fort

NÖ: Schloss Mautern wird zum 72-Millionen-Luxushotel

Peter Rapp-Tochter lässt bei ATV Hüllen fallen

SUV in Wald von Baum aufgespießt - Lehrerin überlebte

Schrammelklang 2027: Tickets & Programm