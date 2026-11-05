Roboter & VR: Kinderlandesfeiertag 2026 in Tulln

Am Sonntag, 15. November, findet der Kinderlandesfeiertag 2026 statt. Dabei kann man alles rund um Technologien wie virtuelle Welten, Robotik und vieles mehr kennenlernen.

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Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr wird das Programm heuer erstmals auf Partnerinstitutionen in allen vier Vierteln Niederösterreichs ausgeweitet – mit dabei ist auch das ecoplus Haus der Digitalisierung in Tulln.

Das Ausprobieren steht in Tulln im Mittelpunkt: Interaktive Stationen, Experimente und knifflige Rätsel machen digitale Technologien greifbar.

Ausstellung und Science Center laden zum Mitmachen ein

In der interaktiven Ausstellung "Ist digital die Lösung? – Innovationen für unsere Zukunft" führt die Entdeckungsreise vom Binärcode bis zum eigenen 3D-Hologramm. Innovative Projekte zeigen, wie digitale Technologien unsere Zukunft mitgestalten. Im Science Center Niederösterreich können Kinder und Jugendliche an Stationen rund um das Labor Digitale Technologien virtuelle Welten, Robotik und 3D-Druck kennenlernen. Das Labor Biotechnologie eröffnet zusätzliche Einblicke in moderne biotechnologische Verfahren.

"Mit dem Kinderlandesfeiertag wollen wir junge Menschen für digitale Technologien begeistern. Im Haus der Digitalisierung können Kinder selbst experimentieren, Neues ausprobieren und entdecken, wie vielfältig die Möglichkeiten der Digitalisierung sind. So wird Technik verständlich und erlebbar", betonen die Geschäftsführer des Hauses der Digitalisierung Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.

Rätselspaß und weitere Mitmachstationen

Wer gerne tüftelt, kann sich an einer Escape-Room-Station versuchen. Für Jugendliche ab 14 Jahren bietet der Escape Room "Das Geheimnis des Elixiers" ein zusätzliches Abenteuer. Spieltermine für Gruppen mit bis zu sieben Personen sind vorab buchbar. Auch eine spannende Station von "Natur im Garten" und der FH Wiener Neustadt – Biotech Campus Tulln lädt zum Entdecken und Mitmachen ein.