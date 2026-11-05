Neuer Health-Hotspot in Wien

Gesundheit, Beauty und Longevity unter einem Dach: Mit einem exklusiven VIP-Opening feierte der neue mediora Health Hub in der Wiener Zieglergasse seine Eröffnung. Zahlreiche prominente Gäste waren mit dabei.

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Am 4. November feierte der neue mediora Health Hub im 7. Wiener Gemeindebezirk seine offizielle Eröffnung. Hinter dem innovativen Konzept steht Gründer Dr. Leon Golestani, der mit mediora einen Ort geschaffen hat, an dem Gesundheit nicht erst bei Beschwerden, sondern bereits bei der Vorsorge beginnt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Longevity, Prävention, Regeneration und langfristiges Wohlbefinden.

Ein Health Hub für Körper und Geist

Das Besondere am neuen Gesundheitszentrum: mediora verbindet mit mediora Medical und mediora Dental zwei Bereiche, die sich gegenseitig ergänzen. Während sich mediora Dental unter der Leitung von Dr. Leon Golestani auf integrative und biologische Zahnmedizin spezialisiert, bietet mediora Medical ein breites Spektrum an modernen Anwendungen zur Gesundheitsförderung und Regeneration.

© Iris Amalia Photography

Dazu zählen unter anderem hyperbare Sauerstofftherapie, Ganzkörper-Kryotherapie, Infrarotlicht-Anwendungen und innovative Trainingsgeräte für Koordination und Aufmerksamkeit. Auch individuell abgestimmte, ärztlich begleitete Anwendungen gehören zum Angebot. Ziel ist es, körperliche und mentale Gesundheit ganzheitlich zu betrachten und das persönliche Wohlbefinden langfristig zu unterstützen.

Longevity als neuer Gesundheitstrend

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Longevity, also dem Wunsch, möglichst lange gesund, aktiv und leistungsfähig zu bleiben. Statt sich ausschließlich auf die Behandlung bestehender Beschwerden zu konzentrieren, setzt mediora auf einen bewussten und präventiven Umgang mit der eigenen Gesundheit.

“Mit der Eröffnung von mediora geht für mich eine klare Vision in Erfüllung: einen Ort zu schaffen, an dem unterschiedliche medizinische Perspektiven, innovative Technologien und ganzheitliche Gesundheitsansätze zusammenkommen.” Gründer Leon Golestani

mediora-Gründer Dr. Leon Golestani feierte gemeinsam mit seinem Team die Eröffnung des neuen Health Hubs in Wien. © Iris Amalia Photography

VIPs entdecken den neuen Gesundheits-Hotspot

Bei der exklusiven Eröffnung konnten zahlreiche Gäste die Räumlichkeiten besichtigen und ausgewählte Anwendungen kennenlernen. Unter den Besuchern waren unter anderem Maddalena Hirschal, Kati Bellowitsch, Luigi Barbaro, Fiona Ristl und Matthias Göth.

“Gesundheit ist unser wertvollstes Gut und ich finde, wir sollten nicht erst dann darauf achten, wenn uns etwas fehlt.” Maddalena Hirschal

Matthias Göth, Kathi Steininger, Dr.med.dent. Leon Golestani & Maddalena Hirschal © Iris Amalia Photography

Gesundheit unter einem Dach

Mit seinem modernen Mitgliedschaftsmodell möchte mediora Gesundheitsvorsorge stärker in den Alltag integrieren. Der Health Hub befindet sich in der Zieglergasse 2/2, direkt an der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau. Mitgliedschaften sind ab 300 Euro pro Monat erhältlich.

Weitere Informationen zum Angebot gibt es unter www.mediora.com.