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Linzer Gemeinderat ebnet Weg für Digitaluni am Ex-Kika-Standort

Möglicher Unistandort
© fotokerschi.at
Das Vorhaben, die IT:U auf der bereits versiegelten Fläche des ehemaligen Kika-Geländes in Urfahr anzusiedeln, werden immer konkreter.
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Nach wie vor ist die neue Linzer Digital-Uni IT:U auf der Suche nach einem eigenen Standort. Im Gemeinderat in Linz sind am Donnerstag jedoch entsprechende Weichen für eine neue Heimat gestellt worden. Beschlossen wurden die Umwidmung des ehemaligen Kika-Areals in Linz-Urfahr als Sondergebiet des Baulandes mit Zweckbestimmung "Universität" und die Erklärung zum Neuplanungsgebiet.

BIG hat letztes Wort

Durch diese planerischen Festlegungen soll die Entwicklung und Nutzung des ehemaligen Möbelhauses als Universitätsstandort rechtlich ermöglicht und gesichert werden. Das letzte Wort hat allerdings die Bundesimmobiliengesellschaft BIG. Die IT:U ist seit langem auf Herbergssuche. Standorte im Grüngürtel nahe dem Campus der Linzer Johannes Kepler Universität bzw. beim Biodiversitätszentrum wurden zuletzt zugunsten des riesigen Kika-Leerstands verworfen.

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Derzeit hohe Mietkosten

Die 2023 gegründete "Interdisziplinäre Universität für digitale Transformation" (IT:U) hat derzeit noch Räumlichkeiten auf dem Campus der Johannes Kepler Universität und in einem ehemaligen Firmengebäude im Stadtteil Urfahr angemietet. Eigentlich gab es schon einen konkreten Standort in Auhof nahe der Johannes Kepler Universität, der 2022 in einer 15a-Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und dem Land Oberösterreich fixiert worden war. Auch ein Siegerprojekt für den Bau war schon gekürt, die Umwidmung in Bauland durch die Stadt Linz schien nur eine Formsache. Doch dann kam es in Linz zum Bürgermeisterwechsel. Das neue Stadtoberhaupt Dietmar Prammer (SPÖ) ließ im Oktober 2024 die Umwidmung, gegen die auch eine Volksbefragung drohte, nicht zu. Seitdem sucht die Uni einen neuen Standort.

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