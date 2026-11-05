oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Nachhaltigkeit

WeFair-Messe startet mit viel Wintermode aus Naturfasern

Nachhaltigkeitsmesse
© WeFair
Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse wird am Freitag um 14 Uhr eröffnet.
OE24 auf Google bevorzugen

Drei Tage, 150 Ausstellende, tausende Ideen: Von 6. bis 8. November zeigt die WeFair im Design Center Linz, wie einfach und lustvoll ein nachhaltiger Lebensstil sein kann

Auch interessant

Chancenbonus: ÖVP NÖ greift Bildungsminister an

oe24 schenkt Dir das legendärste Konzert von Queen

Nach Mordalarm in Wien-Meidling: Verdächtiger festgenommen

Die WeFair spannt am dreitägigen Messewochenende wieder den großen Themenbogen: Im Messerestaurant kommen übrig gebliebene Lebensmittel auf die Teller. Liebgewonnene Kleidungsstücke, Elektrogeräte und Spielsachen kann man in der Repairzone unter fachkundiger Anleitung reparieren. Auf der Messebühne stehen der Schutz der Bergwelt und regionale Lebensmittel im Rampenlicht. Und natürlich kann man an den Messeständen faire und fesche Mode, biologische und regionale Köstlichkeiten sowie ökologische und handgefertigte Accessoires entdecken, mit den Menschen hinter den Produkten plaudern und vielleicht die eine oder andere Geschenkidee finden, die man mit der japanischen Technik Furoshiki kunstvoll und ressourcenschonend verpacken kann.

Dazu gibt es Yoga-Sessions, handwerkliche Workshops, Kasperltheater, Familienkonzerte und eine Tombola, bei der garantiert jedes Los gewinnt - unter anderem ein Klimaticket. Am Wochenende öffnet die Messe um 10.30 Uhr.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WeFair-Messe startet mit viel Wintermode aus Naturfasern

Grüne Chance auf 10 Prozent plus

"Totalversagen" von Babler: Heftiger Schlagabtausch im Parlament

Prozess nach Felssturz mit zwei Toten in Steyr geht weiter

OÖ als Hotspot für Industrial AI

Video zeigt, wie hunderte Afrikaner EU-Grenze stürmen

Pabneukirchen: Bagger in der Kirche

Todescrash auf neuer Umfahrung Pupping-Karling

Schlampig gelöschter Griller löste Wohnungsbrand aus

Superstar Messi mit Miami im Achtelfinale