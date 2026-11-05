WeFair-Messe startet mit viel Wintermode aus Naturfasern

Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse wird am Freitag um 14 Uhr eröffnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Drei Tage, 150 Ausstellende, tausende Ideen: Von 6. bis 8. November zeigt die WeFair im Design Center Linz, wie einfach und lustvoll ein nachhaltiger Lebensstil sein kann

Die WeFair spannt am dreitägigen Messewochenende wieder den großen Themenbogen: Im Messerestaurant kommen übrig gebliebene Lebensmittel auf die Teller. Liebgewonnene Kleidungsstücke, Elektrogeräte und Spielsachen kann man in der Repairzone unter fachkundiger Anleitung reparieren. Auf der Messebühne stehen der Schutz der Bergwelt und regionale Lebensmittel im Rampenlicht. Und natürlich kann man an den Messeständen faire und fesche Mode, biologische und regionale Köstlichkeiten sowie ökologische und handgefertigte Accessoires entdecken, mit den Menschen hinter den Produkten plaudern und vielleicht die eine oder andere Geschenkidee finden, die man mit der japanischen Technik Furoshiki kunstvoll und ressourcenschonend verpacken kann.

Dazu gibt es Yoga-Sessions, handwerkliche Workshops, Kasperltheater, Familienkonzerte und eine Tombola, bei der garantiert jedes Los gewinnt - unter anderem ein Klimaticket. Am Wochenende öffnet die Messe um 10.30 Uhr.